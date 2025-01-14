140journos "Panel" Belgeseliyle Son Yıllarda Ortaya Çıkan Veri Sızdırma Skandallarını Anlattı

Dijitalleşen dünyada verilerin saklanması oldukça önemli. Ancak son birkaç yıldır sızan veriler, panel diye tabir edilen sistemlerde tüm ülkenin verilerinin birkaç dolara satılması ve suç için kullanılması ülkemizin bu konuda karnesinin epey düşük olduğunu kanıtlar nitelikte. YouTube'un en özgün içerik üreticilerinden 140journos bu duruma parmak bastı ve 15 yaşındaki ergenlerin devletin en mahrem bilgilerine nasıl sızdığını anlattı.