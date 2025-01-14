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140journos "Panel" Belgeseliyle Son Yıllarda Ortaya Çıkan Veri Sızdırma Skandallarını Anlattı

140journos "Panel" Belgeseliyle Son Yıllarda Ortaya Çıkan Veri Sızdırma Skandallarını Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.01.2025 - 17:32

Dijitalleşen dünyada verilerin saklanması oldukça önemli. Ancak son birkaç yıldır sızan veriler, panel diye tabir edilen sistemlerde tüm ülkenin verilerinin birkaç dolara satılması ve suç için kullanılması ülkemizin bu konuda karnesinin epey düşük olduğunu kanıtlar nitelikte. YouTube'un en özgün içerik üreticilerinden 140journos bu duruma parmak bastı ve 15 yaşındaki ergenlerin devletin en mahrem bilgilerine nasıl sızdığını anlattı.

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Belgesel bir hackerın 140journos ekibine attığı mesajla başlıyor.

Belgesel bir hackerın 140journos ekibine attığı mesajla başlıyor.

15 yaşında takıntılı iki siber suçlu belgeselde işledikleri suçları anlatıyor.

15 yaşında takıntılı iki siber suçlu belgeselde işledikleri suçları anlatıyor.

Özellikle pandemi döneminde sıkça kullandığımız e-nabız'a ise böyle sızmışlar.

Gazeteciler ve emniyet mensuplarının da katkı verdiği belgeselde basit bir bilgisayar oyunundan dev bir kişisel bilgi sızdırma skandalına uzanan yolculuk anlatılıyor.

Gazeteciler ve emniyet mensuplarının da katkı verdiği belgeselde basit bir bilgisayar oyunundan dev bir kişisel bilgi sızdırma skandalına uzanan yolculuk anlatılıyor.

Detaylar videoda...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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