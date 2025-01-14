CHP, Üyeleriyle Cep Telefonlarından Gösterebilecekleri Kırmızı Kart Linki Paylaştı
CHP, Üyeleriyle Cep Telefonlarından Gösterebilecekleri Kırmızı Kart Linki Paylaştı
Müjdeler, çağrılar, sürprizler, açılımlar... Son haftalardan iktidardan muhalefete önemli siyasi aktörler yeni söylemlerle gündemde yer tutmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de Mersin mitinginde bir sürprizden bahsetmiş. Bu sürprizin futbolda oyundan atılma anlamına gelen kırmızı kart olduğunu açıklamıştı. Bunun tek mitinglik bir hamle değil bütün bir kampanyanın parçası olduğunu belirtmişti.
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CHP lideri Özel'in kırmızı kart çıkışı muhalif çevre tarafından bile eleştirilmişti.
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Özgür Özel ise Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'e bu kampanyanın hafife alınmasını yadırgadığını söylemişti.
Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre parti yönetimi eleştirileri göz ardı etmiş olacak ki kampanyayı sürdürmekte kararlı.
CHP Genel Merkezi, bugün 1.5 milyon üyesine “Kırmızı Kart”ı telefonlarına indirebilecekleri bir SMS gönderdi.
Gelin tepkilere bakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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