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CHP, Üyeleriyle Cep Telefonlarından Gösterebilecekleri Kırmızı Kart Linki Paylaştı

CHP, Üyeleriyle Cep Telefonlarından Gösterebilecekleri Kırmızı Kart Linki Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.01.2025 - 14:52

Müjdeler, çağrılar, sürprizler, açılımlar... Son haftalardan iktidardan muhalefete önemli siyasi aktörler yeni söylemlerle gündemde yer tutmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de Mersin mitinginde bir sürprizden bahsetmiş. Bu sürprizin futbolda oyundan atılma anlamına gelen kırmızı kart olduğunu açıklamıştı. Bunun tek mitinglik bir hamle değil bütün bir kampanyanın parçası olduğunu belirtmişti.

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CHP lideri Özel'in kırmızı kart çıkışı muhalif çevre tarafından bile eleştirilmişti.

CHP lideri Özel'in kırmızı kart çıkışı muhalif çevre tarafından bile eleştirilmişti.

Özgür Özel ise Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'e bu kampanyanın hafife alınmasını yadırgadığını söylemişti.

Özgür Özel ise Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'e bu kampanyanın hafife alınmasını yadırgadığını söylemişti.

Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre parti yönetimi eleştirileri göz ardı etmiş olacak ki kampanyayı sürdürmekte kararlı.

Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre parti yönetimi eleştirileri göz ardı etmiş olacak ki kampanyayı sürdürmekte kararlı.

Yarkadaş paylaşımında şunlara yer verdi;

CHP Genel Merkezi, bugün 1.5 milyon üyesine “Kırmızı Kart”ı telefonlarına indirebilecekleri bir SMS gönderdi.

CHP Genel Merkezi, bugün 1.5 milyon üyesine “Kırmızı Kart”ı telefonlarına indirebilecekleri bir SMS gönderdi.

SMS’teki linki tıkladığınızda “Kırmızı Kart” telefonunuza yükleniyor.

SMS şu şekilde:

Kırmızı kart cepte!

Çarşıda, pazarda, sokakta, her yerde, emekliyi, emekçiyi sefalet ücretine mahkum eden iktidara kırmızı kart gösteriyoruz.

Linke tıklayın, telefonunuza indirin; iktidara kırmızı kart gösterin!

Gelin tepkilere bakalım...

Gelin tepkilere bakalım...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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