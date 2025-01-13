Temizlik Ücretini 2500 Lira Yapan "Temizlikçi Abla" Tartışma Yarattı
Temizlik Ücretini 2500 Lira Yapan "Temizlikçi Abla" Tartışma Yarattı
Türkiye'de ücretler konusu büyük bir muamma... Düşük ücret alıp yüksek alanların ücretiyle kıyaslayan, yüksek alıp düşük ücretlerle ilgilenenler derken her seferinde kendimizi rutin ücret, fiyat, hak etmek tartışmalarının içinde buluyoruz. Enflasyon hepimizi kötü etkilediği için hepimiz şartlarımızda iyileştirme istiyoruz. Bir X kullanıcısı da ücretini arttıran temizlikçi hakkında bir paylaşım yapınca ortalık karıştı.
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Paylaşım şöyleydi;
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Üstüne pek çoğunun o paraları haketmediğini belirtti.
Şikayet edenler oldu.
Katılanlar oldu.
Hesaplayanlar çıktı.
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Ancak bu paylaşıma katılmayanlar da vardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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