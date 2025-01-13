onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik Ücretini 2500 Lira Yapan "Temizlikçi Abla" Tartışma Yarattı

Temizlik Ücretini 2500 Lira Yapan "Temizlikçi Abla" Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.01.2025 - 17:19

Türkiye'de ücretler konusu büyük bir muamma... Düşük ücret alıp yüksek alanların ücretiyle kıyaslayan, yüksek alıp düşük ücretlerle ilgilenenler derken her seferinde kendimizi rutin ücret, fiyat, hak etmek tartışmalarının içinde buluyoruz. Enflasyon hepimizi kötü etkilediği için hepimiz şartlarımızda iyileştirme istiyoruz. Bir X kullanıcısı da ücretini arttıran temizlikçi hakkında bir paylaşım yapınca ortalık karıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyleydi;

Paylaşım şöyleydi;
twitter.com

Üstüne pek çoğunun o paraları haketmediğini belirtti.

Üstüne pek çoğunun o paraları haketmediğini belirtti.
twitter.com

Şikayet edenler oldu.

Şikayet edenler oldu.

Katılanlar oldu.

Katılanlar oldu.
twitter.com

Hesaplayanlar çıktı.

Hesaplayanlar çıktı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ancak bu paylaşıma katılmayanlar da vardı.

Ancak bu paylaşıma katılmayanlar da vardı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın