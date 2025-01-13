İlk Buluşmada Yaşadıkları Rezil Anları Paylaşarak Güldüren Kişiler
İlk Buluşmada Yaşadıkları Rezil Anları Paylaşarak Güldüren Kişiler
İlk intiba her zaman önemlidir. Hele mesele gönül meselesiyse sadece görünüş değil, hal hareket ve o günün getirdikleri de ilişki için tamam mı devam mı sorusunun yanıtı olabilir. Ecnebinin 'first date' de dediği bu etkinlikte her zaman her şey yolunda gitmeyebilir. Ortaya bazı tatsızlıklar çıkabilir... Twitter'da sorulan soru üzerine gelen yanıtları derledik.
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Soru şöyle idi...
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Yanıtları görelim.
İlginç hobileri olanlar da çıkıyor.
Karizmayı çizdirmemek lazım.
Mesleki deformasyon da cabası...
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Çoklu rezillikler yaşayan da var.
Madem yetersiz niye üsteliyorsun...
Romantizm sayılır.
Doğru tercih.
Tersten nezaket.
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Olur öyle.
Prensesler düşemez mi?
Ne güzel yermiş.
🤔
🤔
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🤔
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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