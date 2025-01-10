Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Geçtiğimiz hafta yine dolu dolu, oldukça komik bir Twitter anasayfası vardı. TV sektöründeki isimlerin siyah arka plana yazdığı sitem dolu yazıları okuyarak geçirdiğimiz bu hafta memleket mizahında farklı şeyler de vardı. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım.
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Ahiret sadeliği...
Derse sıra gelmez ki.
Tutturabilen var mı?
Şöyle de bir durum var.
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Hakikaten ya...
Çok iyi anlıyoruz.
🤔
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Tekrar görüşmek üzere 👋
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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