Bilime Göre Kıyafetle mi Uyumalıyız Yoksa Kıyafetsiz mi?

Uyurken üzerinize hiçbir şey giymemek kulağa ferahlatıcı gelebilir ama bu durum gerçekten de vücuda iyi geliyor mu, yoksa daha fazla zararı mı dokunuyor? Yaz aylarında sıcağın etkisiyle üzerimizdeki en ince pijamayı bile fazla bulabiliyoruz. Fakat uzmanlara göre işin bilimsel boyutu, bu kararı keyfimize göre değil, vücut sağlığımıza göre vermemizi gerektiriyor.

Herkes için ideal uyku tarzı farklı olabilir ama bazı genel kurallar, uyku kalitesini doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle gece terleyenler, alerjisi olanlar ya da hassas cilde sahip kişiler için bu konu daha da önemli hale geliyor.

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