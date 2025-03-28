Viral Sabah Rutinine Uzman Yorumu: Yüzü Buzlu Suya Sokmanın Cilde Faydası Var mı?
Viral Sabah Rutinine Uzman Yorumu: Yüzü Buzlu Suya Sokmanın Cilde Faydası Var mı?
Son zamanlarda sosyal medyada 'güne başlama rutinleri' neredeyse bir rekabet haline geldi. 3.50’de uyanmalar, ağız bantlamalar, muz kabuğu maskeleri derken... bir de yüzü buzlu suya daldırma kısmı var. İlk bakışta canlandırıcı görünse de bu yöntem cilt sağlığı için ne kadar güvenli? Uzmanlar, bu konuda oldukça temkinli. İşte uzmanların konuya dair söyledikleri şeyler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşam tarzı fenomeni Ashton Hall, 3:50 ile 9:30 arasındaki sabah rutinini takipçileriyle paylaşmıştı biliyorsunuz ki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi gelelim asıl soruya: Yüzümüzü buzlu suya sokmanın bilimsel bir dayanağı var mı?
Eğer buzlu su denemek istiyorsanız, bazı uyarıları göz önünde bulundurmanız gerekiyor:
Yüzü buzlu suya sokmak bazı kişilerde kısa süreli canlılık etkisi yaratabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın