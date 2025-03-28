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Viral Sabah Rutinine Uzman Yorumu: Yüzü Buzlu Suya Sokmanın Cilde Faydası Var mı?

Viral Sabah Rutinine Uzman Yorumu: Yüzü Buzlu Suya Sokmanın Cilde Faydası Var mı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.03.2025 - 13:16

Son zamanlarda sosyal medyada 'güne başlama rutinleri' neredeyse bir rekabet haline geldi. 3.50’de uyanmalar, ağız bantlamalar, muz kabuğu maskeleri derken... bir de yüzü buzlu suya daldırma kısmı var. İlk bakışta canlandırıcı görünse de bu yöntem cilt sağlığı için ne kadar güvenli? Uzmanlar, bu konuda oldukça temkinli. İşte uzmanların konuya dair söyledikleri şeyler...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Yaşam tarzı fenomeni Ashton Hall, 3:50 ile 9:30 arasındaki sabah rutinini takipçileriyle paylaşmıştı biliyorsunuz ki.

Yaşam tarzı fenomeni Ashton Hall, 3:50 ile 9:30 arasındaki sabah rutinini takipçileriyle paylaşmıştı biliyorsunuz ki.

Rutin şu adımlardan oluşuyor:

  • Ağzını bantlamak

  • Şişe suyla diş fırçalamak

  • Günlük tutmak

  • Motive edici videolar izlemek

  • Yüzünü buzlu suya sokmak

  • Koşu bandında koşmak

  • Yüzmek

  • Muz kabuğunu yüzüne sürmek

Ancak en çok dikkat çeken detay, yüzünü buzlu suya soktuğu an oldu. İzleyenler bu yöntemin gerçekten etkili olup olmadığını sorgulamaya başladı.

Tepkilere bu içeriğimizde yer vermiştik 👇🏻

Şimdi gelelim asıl soruya: Yüzümüzü buzlu suya sokmanın bilimsel bir dayanağı var mı?

Şimdi gelelim asıl soruya: Yüzümüzü buzlu suya sokmanın bilimsel bir dayanağı var mı?

Yüzü buzlu suya sokmanın bazı kişilerde şişkinlik, yağlanma, akne ve güneş yanıkları gibi cilt sorunlarına iyi geldiği söyleniyor. Ancak Healthline verilerine göre bu etkiler anlatılanlara dayalı (anecdotal) bilgilerden öteye geçemiyor.

Yani buz tek başına sivilce tedavisinde etkili mi? Hayır, şu ana kadar bunu doğrulayan bilimsel bir çalışma yok. Ama bazı ciltler için zararlı kimyasallardan kaçınmak adına daha güvenli bir seçenek olabilir.

Eğer buzlu su denemek istiyorsanız, bazı uyarıları göz önünde bulundurmanız gerekiyor:

Eğer buzlu su denemek istiyorsanız, bazı uyarıları göz önünde bulundurmanız gerekiyor:

Uzun süreli kızarıklık, su toplanması veya kabarcık oluşumu, cilt renginde kalıcı değişiklik ve uyuşma hissi gibi durumlarda buz uygulamasını hemen bırakmanız tavsiye ediliyor. Sadece yüz değil, tüm vücudu buz gibi suya daldırma (cold plunge) akımı da giderek yayılıyor. 

Bu konuda görüş belirten spor hekimliği uzmanı Dr. Dominic King’e göre cold plunge; fziksel, zihinsel ve işlevsel olarak rahatlama sağlayabiliyor. Ancak ilk defa deneyenlere su sıcaklığını 20°C civarında tutmaları, zamanla 11°C’ye kadar inmeleri öneriliyor.

Yüzü buzlu suya sokmak bazı kişilerde kısa süreli canlılık etkisi yaratabilir.

Yüzü buzlu suya sokmak bazı kişilerde kısa süreli canlılık etkisi yaratabilir.

Ancak bu yöntemin mucizevi bir cilt tedavisi olduğunu söylemek için henüz yeterli kanıt yok. Yine de kimyasallardan uzak, doğal bir ferahlık arayanlardansanız, kontrollü ve dikkatli bir şekilde bu yöntemi deneyebilirsiniz. 

Unutmayın; cildinizin sağlığı için en iyi kararı, her zaman uzmanlar verir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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