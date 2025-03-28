Viral Sabah Rutinine Uzman Yorumu: Yüzü Buzlu Suya Sokmanın Cilde Faydası Var mı?

Yüzü buzlu suya sokmanın bazı kişilerde şişkinlik, yağlanma, akne ve güneş yanıkları gibi cilt sorunlarına iyi geldiği söyleniyor. Ancak Healthline verilerine göre bu etkiler anlatılanlara dayalı (anecdotal) bilgilerden öteye geçemiyor.

Yani buz tek başına sivilce tedavisinde etkili mi? Hayır, şu ana kadar bunu doğrulayan bilimsel bir çalışma yok. Ama bazı ciltler için zararlı kimyasallardan kaçınmak adına daha güvenli bir seçenek olabilir.