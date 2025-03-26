Çoğumuzda Artık Çıkmıyor Bile: Yirmilik Dişimiz Neden Var?
Çoğumuzda Artık Çıkmıyor Bile: Yirmilik Dişimiz Neden Var?
Yirmilik dişiniz çıkarken yaşadığınız o ağrılı günleri hatırlıyor musunuz? Belki de hala çıkmadı ya da hiç çıkmayacak. Bazılarımızda bir tane bile görülmezken, bazılarımız dört bir yandan çene savaşı veriyor. Peki ama neden varlar? İnsan vücudunun bu gereksiz gibi görünen dişleri aslında bir zamanlar çok işe yarıyordu. Gelin bakalım...
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Yirmilik dişler yani üçüncü azı dişleri, adını genellikle 17 ila 21 yaş arasında çıkmalarından alıyor.
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Atalarımız, modern mutfaklara, pişirme tekniklerine ve blenderlara sahip değildi.
Antropologlara göre, insanlık yavaş yavaş yirmilik dişlere olan ihtiyacını kaybediyor.
Günümüzde en yaygın yirmilik diş problemlerinin başında çene darlığı geliyor.
Genç yaşta yapılan çekimlerde kemik yapısı henüz tam oturmadığı için iyileşme süreci daha kolay oluyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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