onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Çoğumuzda Artık Çıkmıyor Bile: Yirmilik Dişimiz Neden Var?

Çoğumuzda Artık Çıkmıyor Bile: Yirmilik Dişimiz Neden Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.03.2025 - 20:58

Yirmilik dişiniz çıkarken yaşadığınız o ağrılı günleri hatırlıyor musunuz? Belki de hala çıkmadı ya da hiç çıkmayacak. Bazılarımızda bir tane bile görülmezken, bazılarımız dört bir yandan çene savaşı veriyor. Peki ama neden varlar? İnsan vücudunun bu gereksiz gibi görünen dişleri aslında bir zamanlar çok işe yarıyordu. Gelin bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yirmilik dişler yani üçüncü azı dişleri, adını genellikle 17 ila 21 yaş arasında çıkmalarından alıyor.

Yirmilik dişler yani üçüncü azı dişleri, adını genellikle 17 ila 21 yaş arasında çıkmalarından alıyor.

Her yetişkinde toplam 32 kalıcı diş bulunur ve yirmilikler, bu dişlerin en son gelen üyeleridir. Bebeklikte çıkan 20 süt dişi düşer, ardından 6 yaşında ilk azı dişleri, 12 yaşında ikinci grup gelir. Son olarak da sürpriz misafirler gibi en arkadan yirmilik dişler belirir.

Ancak bu dişler, doğduğumuz anda aslında kafatasımızın içinde, henüz çıkmaya hazır olmayan halde zaten vardır. Bazı insanlar hiç çıkmadan yaşar, bazılarınınkiler gömülü kalır, kimilerinde ise birer birer ortaya çıkar.

Atalarımız, modern mutfaklara, pişirme tekniklerine ve blenderlara sahip değildi.

Atalarımız, modern mutfaklara, pişirme tekniklerine ve blenderlara sahip değildi.

Sert etler, çiğ sebzeler, kabuklu yemişler... Bunların hepsini parçalamak için daha fazla diş gücüne ihtiyaç vardı. İşte bu yüzden yirmilik dişler, evrimsel olarak ekstra çiğneme kuvveti sağlamak için vardı.

Yani yirmilik dişler, modern hayatta 'gereksiz' gibi görünseler de geçmişte insanların hayatta kalmasına yardımcı oluyordu. Ancak zamanla hem yediklerimiz yumuşadı, hem de çene yapımız küçüldü. Beynimiz büyüdükçe kafatasında çeneye ayrılan alan azaldı. Sonuç? Bu dişler çeneye sığmamaya başladı.

Antropologlara göre, insanlık yavaş yavaş yirmilik dişlere olan ihtiyacını kaybediyor.

Antropologlara göre, insanlık yavaş yavaş yirmilik dişlere olan ihtiyacını kaybediyor.

Gelecekte tıpkı apandis gibi tamamen işlevsiz ve hatta ortadan kalkmış olabilirler. Ancak şu anki durumda çoğu insanda hala en az bir yirmilik diş çıkıyor.

Hatta bir araştırmaya göre 25 yaş üstü bireylerin %53'ünde en az bir yirmilik diş çıkmış durumda. Üstelik erkeklerde kadınlara kıyasla daha yaygın görülüyor. Görünürde olmasalar bile, dişler aslında çene kemiğinizin altında sessizce bekliyor olabilir. Röntgenle kolayca tespit edilebiliyorlar.

Günümüzde en yaygın yirmilik diş problemlerinin başında çene darlığı geliyor.

Günümüzde en yaygın yirmilik diş problemlerinin başında çene darlığı geliyor.

Dişin çıkacak yeri olmadığı için çarpık şekilde çıkabiliyor, diğer dişleri itebiliyor ya da tamamen gömülü kalıyor. Gömülü yirmilikler, bazen yüzeye çıkanlardan bile daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Ağrı, enfeksiyon, iltihaplanma, yan dişlerin zarar görmesi ve çene bozuklukları gibi birçok soruna davetiye çıkarabiliyorlar.

Doktorlar çoğu zaman yirmilik dişin gelecekte problem yaratmasını beklemeden, önlem amacıyla dişi çektirmeyi öneriyor. Özellikle ortodontik tedavi (örneğin tel takma) öncesinde, bu dişlerin sonradan çıkıp diş dizilimini bozmasını engellemek için erken çekim tercih ediliyor.

Genç yaşta yapılan çekimlerde kemik yapısı henüz tam oturmadığı için iyileşme süreci daha kolay oluyor.

Genç yaşta yapılan çekimlerde kemik yapısı henüz tam oturmadığı için iyileşme süreci daha kolay oluyor.

Bu yüzden diş hekimleri, ergenlik döneminin sonlarında mutlaka bir değerlendirme yapılmasını tavsiye ediyor. Ancak her cerrahi müdahalede olduğu gibi yirmilik diş çekiminde de riskler var. Bu nedenle çekim kararı alınmadan önce diş hekiminizle detaylı bir görüşme yapmak önemli. Eğer çekilmezse, bu dişlerin düzenli şekilde takip edilmesi gerekiyor çünkü zamanla daha fazla sorun çıkarma ihtimalleri artıyor.

En sağlıklı sonuç için diş hekiminize danışmanızı tavsiye ederiz..

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın