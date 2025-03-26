Çoğumuzda Artık Çıkmıyor Bile: Yirmilik Dişimiz Neden Var?

Her yetişkinde toplam 32 kalıcı diş bulunur ve yirmilikler, bu dişlerin en son gelen üyeleridir. Bebeklikte çıkan 20 süt dişi düşer, ardından 6 yaşında ilk azı dişleri, 12 yaşında ikinci grup gelir. Son olarak da sürpriz misafirler gibi en arkadan yirmilik dişler belirir.

Ancak bu dişler, doğduğumuz anda aslında kafatasımızın içinde, henüz çıkmaya hazır olmayan halde zaten vardır. Bazı insanlar hiç çıkmadan yaşar, bazılarınınkiler gömülü kalır, kimilerinde ise birer birer ortaya çıkar.