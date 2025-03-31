Sosyal Medyada Hep Görüyoruz: Soğuk Suya Atlamak Gerçekten Vücudumuza İyi Geliyor mu?

Soğuk suya atlamanın sadece cesaret işi olduğunu sanıyorsanız, bir de bilimsel araştırmalara kulak verin. Kimi kalp sağlığından bahsediyor, kimi bağışıklığı güçlendirdiğini söylüyor ama her iddianın altında dikkat edilmesi gereken önemli detaylar var.

Son yıllarda popülerleşen “cold plunge” yani soğuk su terapisi, aslında Antik Yunan dönemine kadar uzanan oldukça eski bir uygulama. Hipokrat bile o dönemlerde bu yöntemin güç ve canlılık verdiğine inanıyordu.

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