Köylülerin Takarken Ofansif Mizahın Sınırlarını Zorladığı Lakaplar

Nick, kullanıcı adı gibi kavramlar internetle ulaşsa da aslında ismimizin başında başka bir sıfat veya isim olması çok ama çok uzun hikaye. Tabii büyük çoğunluğunun birkaç kuşak öncesinin kırsalda doğduğu ülkemizde de köylerde verilen lakapların namını duymayan yoktur. Üstelik bu lakaplarda insanların belli başlı psikolojik veya fizyolojik farklılıklarının yanında yaşadıkları travmatik olaylardan da esinlenilir. Bu da köyde takılan lakapları günümüz şartlarında oldukça anlayışsız ve ofansif kılar.