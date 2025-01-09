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Köylülerin Takarken Ofansif Mizahın Sınırlarını Zorladığı Lakaplar

Köylülerin Takarken Ofansif Mizahın Sınırlarını Zorladığı Lakaplar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.01.2025 - 12:53

Nick, kullanıcı adı gibi kavramlar internetle ulaşsa da aslında ismimizin başında başka bir sıfat veya isim olması çok ama çok uzun hikaye. Tabii büyük çoğunluğunun birkaç kuşak öncesinin kırsalda doğduğu ülkemizde de köylerde verilen lakapların namını duymayan yoktur. Üstelik bu lakaplarda insanların belli başlı psikolojik veya fizyolojik farklılıklarının yanında yaşadıkları travmatik olaylardan da esinlenilir. Bu da köyde takılan lakapları günümüz şartlarında oldukça anlayışsız ve ofansif kılar.

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Twitter'da da üç bacağı olan kedinin lakabının tripod olduğu öğrenildi.

Tabii peş peşe ofansif lakap hikayeleri geldi.

Tabii peş peşe ofansif lakap hikayeleri geldi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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