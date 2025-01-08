Yüksek Maaş Beklentili Çalışan Adaylarından Şikayet Eden İşe Alım Uzmanı Tepki Çekti

Ülkemizde özel sektörde işe alım süreçleri üzerine roman yazılacak cinsten. Yapılmayan geri dönüşler, açılmak için açılan ilanlar, Şampiyonlar Ligi'ne gider gibi geçilen aşamalar ve en önemlisi belirtilmeyen ücretler insan kaynakları veya yeni adıyla 'people & culture' departmanlarının eleştiri almasına neden oluyor. Bir işe alım uzmanı ise adayların 200 bin lira üzeri maaş beklentilerine şahit olunca isyan etti.