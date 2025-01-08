Yüksek Maaş Beklentili Çalışan Adaylarından Şikayet Eden İşe Alım Uzmanı Tepki Çekti
Yüksek Maaş Beklentili Çalışan Adaylarından Şikayet Eden İşe Alım Uzmanı Tepki Çekti
Ülkemizde özel sektörde işe alım süreçleri üzerine roman yazılacak cinsten. Yapılmayan geri dönüşler, açılmak için açılan ilanlar, Şampiyonlar Ligi'ne gider gibi geçilen aşamalar ve en önemlisi belirtilmeyen ücretler insan kaynakları veya yeni adıyla 'people & culture' departmanlarının eleştiri almasına neden oluyor. Bir işe alım uzmanı ise adayların 200 bin lira üzeri maaş beklentilerine şahit olunca isyan etti.
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Mevzubahis isyan şu şekildeydi.
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Tabii İK'cılara "ev zencisi" göndermesi de yapıldı.
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Az bile istemiş diyenler de oldu.
Maaş aralığının işe alımdan önce belirtilmemesi de eleştirildi.
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İK'cılara öfke oldukça yüksek.
Farklı sorular da akıllara geldi.
İşe ilanlarındaki ihlaller de hatırlatıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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