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Fahiş Fiyat Uygulayanlara Boykot Çağrısı Yapan Ticaret Bakanı Tepkilerin Odağında

Fahiş Fiyat Uygulayanlara Boykot Çağrısı Yapan Ticaret Bakanı Tepkilerin Odağında

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.01.2025 - 14:53

Son yıllarda artan döviz kuru, yükselen enflasyon, denetimsizlik gibi sebeplerden ötürü fiyatlar aklımızın hayalimizin almayacağı seviyelere geldi. Sabit gelirlinin maaşları hariç her şey o kadar pahalandı ki Avrupa'nın en zengin ülkelerindeki fiyatları euro veya dolar bazında geçtiğimiz de herkesin malumu. Bu fahiş fiyatlardan herkes şikayetçi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat bile...

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Bolat yılın ilk kabine toplantısı sonrasında şu açıklamalarda bulundu. Boykot çağrısı yaptı.

Bolat yılın ilk kabine toplantısı sonrasında şu açıklamalarda bulundu. Boykot çağrısı yaptı.

'Bu konuda fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın da fırsatçılara karşı taviz vermeden fahiş fiyat uygulayan işletmeleri boykot etmesini, bu konudaki şikayetlerini iletmelerini istiyoruz.'

Tabii Ticaret Bakanı bile fiyatlardan şikayetçi olunca tepkiler de kaçınılmaz oldu.

Tabii Ticaret Bakanı bile fiyatlardan şikayetçi olunca tepkiler de kaçınılmaz oldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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