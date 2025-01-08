Fahiş Fiyat Uygulayanlara Boykot Çağrısı Yapan Ticaret Bakanı Tepkilerin Odağında

Son yıllarda artan döviz kuru, yükselen enflasyon, denetimsizlik gibi sebeplerden ötürü fiyatlar aklımızın hayalimizin almayacağı seviyelere geldi. Sabit gelirlinin maaşları hariç her şey o kadar pahalandı ki Avrupa'nın en zengin ülkelerindeki fiyatları euro veya dolar bazında geçtiğimiz de herkesin malumu. Bu fahiş fiyatlardan herkes şikayetçi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat bile...