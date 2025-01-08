Fahiş Fiyat Uygulayanlara Boykot Çağrısı Yapan Ticaret Bakanı Tepkilerin Odağında
Fahiş Fiyat Uygulayanlara Boykot Çağrısı Yapan Ticaret Bakanı Tepkilerin Odağında
Son yıllarda artan döviz kuru, yükselen enflasyon, denetimsizlik gibi sebeplerden ötürü fiyatlar aklımızın hayalimizin almayacağı seviyelere geldi. Sabit gelirlinin maaşları hariç her şey o kadar pahalandı ki Avrupa'nın en zengin ülkelerindeki fiyatları euro veya dolar bazında geçtiğimiz de herkesin malumu. Bu fahiş fiyatlardan herkes şikayetçi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat bile...
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Bolat yılın ilk kabine toplantısı sonrasında şu açıklamalarda bulundu. Boykot çağrısı yaptı.
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Tabii Ticaret Bakanı bile fiyatlardan şikayetçi olunca tepkiler de kaçınılmaz oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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