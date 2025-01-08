Melih Gökçek'in Ankapark İçin Kendi Robotunu Yaptırıp Beğenmeyince Depoya Attırdığı İddia Edildi
Melih Gökçek'in Ankapark İçin Kendi Robotunu Yaptırıp Beğenmeyince Depoya Attırdığı İddia Edildi
Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek'le ilgili iddialar bitmiyor. Geçtiğimiz gün Ankapark için satın alınan dinozorların güncek fiyatının, satın alma fiyatından çok daha düşük olduğu ortaya çıkmıştı. Bugün ise BirGün yeni bir iddia ortaya attı. Habere göre Melih Gökçek kendi robotunu yaptırmış ancak kendisine benzemediği için depoya kaldırtmış. Detaylar içeriğimizde 👇
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Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek ile ilgili sansasyon haberlerin ardı arkası kesilmiyor.
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Geçtiğimiz günlerde Ankapark'a konulan plastik dinozorlar için Çinli firmaya 2013’te 98.4 milyon TL ödendiği, aynı oyuncakların bugünkü değerinin 31.8 milyon TL olduğu belirlendi.
Gökçek, Ankapark'a koyuylan ve daha sonra dinazorla değiştirlen robot içinse şöyle söylemişti:
Bugün ise BirGün'ün iddiasına göre Gökçek zamanında yaptırılan tek robot, Ankapark girişindeki robot değil. İddiaya göre Melih Gökçek, o dönem kendi robotunu da yaptırmış ancak kendisine benzemediği için robot depoya kaldırılmış.
BirGün'de yer alan haberin detayları şöyle 👇
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