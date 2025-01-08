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Melih Gökçek'in Ankapark İçin Kendi Robotunu Yaptırıp Beğenmeyince Depoya Attırdığı İddia Edildi

Melih Gökçek'in Ankapark İçin Kendi Robotunu Yaptırıp Beğenmeyince Depoya Attırdığı İddia Edildi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
08.01.2025 - 13:01

Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek'le ilgili iddialar bitmiyor. Geçtiğimiz gün Ankapark için satın alınan dinozorların güncek fiyatının, satın alma fiyatından çok daha düşük olduğu ortaya çıkmıştı. Bugün ise BirGün yeni bir iddia ortaya attı. Habere göre Melih Gökçek kendi robotunu yaptırmış ancak kendisine benzemediği için depoya kaldırtmış. Detaylar içeriğimizde 👇

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Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek ile ilgili sansasyon haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek ile ilgili sansasyon haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Ankapark'a konulan plastik dinozorlar için Çinli firmaya 2013’te 98.4 milyon TL ödendiği, aynı oyuncakların bugünkü değerinin 31.8 milyon TL olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde Ankapark'a konulan plastik dinozorlar için Çinli firmaya 2013’te 98.4 milyon TL ödendiği, aynı oyuncakların bugünkü değerinin 31.8 milyon TL olduğu belirlendi.

Gökçek, Ankapark'a koyuylan ve daha sonra dinazorla değiştirlen robot içinse şöyle söylemişti:

Gökçek, Ankapark'a koyuylan ve daha sonra dinazorla değiştirlen robot içinse şöyle söylemişti:

'Robotu oraya sembol diye sabit koymadık. İlgi çekmek için koyduk. 1 trilyon para harcasak, Ankapark’ın reklamını bu şekilde yaptıramazdık. Dinozorumuz hareketli ve sesli'

Bugün ise BirGün'ün iddiasına göre Gökçek zamanında yaptırılan tek robot, Ankapark girişindeki robot değil. İddiaya göre Melih Gökçek, o dönem kendi robotunu da yaptırmış ancak kendisine benzemediği için robot depoya kaldırılmış.

Bugün ise BirGün'ün iddiasına göre Gökçek zamanında yaptırılan tek robot, Ankapark girişindeki robot değil. İddiaya göre Melih Gökçek, o dönem kendi robotunu da yaptırmış ancak kendisine benzemediği için robot depoya kaldırılmış.

BirGün'de yer alan haberin detayları şöyle 👇

BirGün'de yer alan haberin detayları şöyle 👇

'ABB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankapark’ın tanıtımı için Melih Gökçek’e benzeyen bir robot sipariş edildi. 2013’te 66 bin dolar ödenen robotun güncel maliyeti 2 milyon 331 bin TL olarak hesaplandı. 4 Aralık 2014’te kesilen fatura karşılığı ödemesi yapılan konuşan robot, Gökçek’in makamına götürüldü. Robotu gören Gökçek’in, ‘‘Bu bana benzemiyor’’ dediği öne sürüldü. Robot ardından Ankapark Tanıtım Çadırı’na taşındı. Çadırın ardından robot, depoya kaldırıldı.'

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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