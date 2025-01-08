Melih Gökçek'in Ankapark İçin Kendi Robotunu Yaptırıp Beğenmeyince Depoya Attırdığı İddia Edildi

Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek'le ilgili iddialar bitmiyor. Geçtiğimiz gün Ankapark için satın alınan dinozorların güncek fiyatının, satın alma fiyatından çok daha düşük olduğu ortaya çıkmıştı. Bugün ise BirGün yeni bir iddia ortaya attı. Habere göre Melih Gökçek kendi robotunu yaptırmış ancak kendisine benzemediği için depoya kaldırtmış. Detaylar içeriğimizde 👇