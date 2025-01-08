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Emeklilere Tebligat Gönderildi Üç Gün İçinde İfadeleri İstendi: Birçok Kişinin Emekliliği İptal Olacak

Emeklilere Tebligat Gönderildi Üç Gün İçinde İfadeleri İstendi: Birçok Kişinin Emekliliği İptal Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.01.2025 - 12:40

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) usulsüz şekilde emekli olanlara dair soruşturmasını sürdürüyor. Emeklilerin geçmişe dönük prim ödemeleri inceleniyor. İncelemelerde şüpheli bir durumla karşılaşıldığı takdirde tebligat gönderilen emeklilerin 3 gün içinde ifade vermesi gerekiyor. Usulsüzlük tespit edilirse birçok kişinin emekliliği iptal edilecek.

Kaynak: Haber Global

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SGK, milyonlarca emeklinin geçmişe dönük prim ödemelerini inceliyor. Şüpheli bir durum bulunduğu takdirde emekliler ifadeye çağrılıyor.

SGK, milyonlarca emeklinin geçmişe dönük prim ödemelerini inceliyor. Şüpheli bir durum bulunduğu takdirde emekliler ifadeye çağrılıyor.

Bu incelemenin nedeni ise pek çok kişi bir işte fiilen çalışmamasına rağmen emeklilik hakkı için naylon şirketler üzerinden kendisini sigortalı gibi gösteriyor. Bu yöntemle emekli olan vatandaşlar da bulunuyor.

Haber Global’de yer alan habere göre SGK’nin yaptığı incelemelere takılan birçok emekliye tebligat gitti. Emeklilerin üç gün içerisinde ifade vermesi istendi.

Haber Global’de yer alan habere göre SGK’nin yaptığı incelemelere takılan birçok emekliye tebligat gitti. Emeklilerin üç gün içerisinde ifade vermesi istendi.

Kaynak

Çalışmalar sonucu binlerce vatandaş emeklilik hakkını kaybedecek. Usulsüzlük yapan kişiler bugüne dek aldıkları emekli maaşını da yasal faiziyle geri ödemek zorunda kalacak.

Çalışmalar sonucu binlerce vatandaş emeklilik hakkını kaybedecek. Usulsüzlük yapan kişiler bugüne dek aldıkları emekli maaşını da yasal faiziyle geri ödemek zorunda kalacak.

SGK uzmanları geriye yönelik incelemelerin emeklilik tarihinden itibaren 10 yıl boyunca sürdürülebileceğini belirtiyor.

SGK uzmanları geriye yönelik incelemelerin emeklilik tarihinden itibaren 10 yıl boyunca sürdürülebileceğini belirtiyor.

Bir diğer ifadeyle usulsüzlük yaptığı tespit edilen vatandaş emekli maaşı bağlanma tarihi üzerinden 10 yıl geçmesi durumunda ceza uygulanmayacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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