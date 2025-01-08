Emeklilere Tebligat Gönderildi Üç Gün İçinde İfadeleri İstendi: Birçok Kişinin Emekliliği İptal Olacak
Emeklilere Tebligat Gönderildi Üç Gün İçinde İfadeleri İstendi: Birçok Kişinin Emekliliği İptal Olacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) usulsüz şekilde emekli olanlara dair soruşturmasını sürdürüyor. Emeklilerin geçmişe dönük prim ödemeleri inceleniyor. İncelemelerde şüpheli bir durumla karşılaşıldığı takdirde tebligat gönderilen emeklilerin 3 gün içinde ifade vermesi gerekiyor. Usulsüzlük tespit edilirse birçok kişinin emekliliği iptal edilecek.
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SGK, milyonlarca emeklinin geçmişe dönük prim ödemelerini inceliyor. Şüpheli bir durum bulunduğu takdirde emekliler ifadeye çağrılıyor.
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Haber Global’de yer alan habere göre SGK’nin yaptığı incelemelere takılan birçok emekliye tebligat gitti. Emeklilerin üç gün içerisinde ifade vermesi istendi.
Çalışmalar sonucu binlerce vatandaş emeklilik hakkını kaybedecek. Usulsüzlük yapan kişiler bugüne dek aldıkları emekli maaşını da yasal faiziyle geri ödemek zorunda kalacak.
SGK uzmanları geriye yönelik incelemelerin emeklilik tarihinden itibaren 10 yıl boyunca sürdürülebileceğini belirtiyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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