Türkiye Petrolleri Satılıyor mu? Rekabet Kurumu’nun Onay Verdiği Satış Son Anda İptal Oldu!
Türkiye Petrolleri Satılıyor mu? Rekabet Kurumu’nun Onay Verdiği Satış Son Anda İptal Oldu!
Pek çok sektörde faaliyet gösteren, Alpet’i de satın alarak akaryakıt alanına giriş yapan Zeren Group, Türkiye Petrolleri’nin satın alma girişiminde sona gelmişti. Rekabet Kurumu’nun onay verdiği satış iptal oldu. Dev satın alma işleminin neden iptal olduğu merak edilirken Zeren Group’tan açıklama geldi. Şirket satın beklentilerin karşılanmaması nedeniyle satın alma sürecinin iptal edildiğini belirtti.
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Akaryakıt sektöründe büyük bir satın alma işlemiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Zeren Group, Türkiye Petrolleri'ni satın almak üzereyken, satış iptal oldu.
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Temmuz ayında imzalanan sözleşmeyle Türkiye’de 700’e yakın akaryakıt istasyonu bulunan Türkiye Petrolleri, Zeren Group’un bünyesine katılmıştı.
Ancak şirketten sürpriz ‘iptal’ açıklaması geldi. Zeren Group, Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş. satın alma süreçlerinin iptal edildiğini belirtti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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