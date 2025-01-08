Türkiye Petrolleri Satılıyor mu? Rekabet Kurumu’nun Onay Verdiği Satış Son Anda İptal Oldu!

Pek çok sektörde faaliyet gösteren, Alpet’i de satın alarak akaryakıt alanına giriş yapan Zeren Group, Türkiye Petrolleri’nin satın alma girişiminde sona gelmişti. Rekabet Kurumu’nun onay verdiği satış iptal oldu. Dev satın alma işleminin neden iptal olduğu merak edilirken Zeren Group’tan açıklama geldi. Şirket satın beklentilerin karşılanmaması nedeniyle satın alma sürecinin iptal edildiğini belirtti.

Kaynak: Patronlar Dünyası