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Türkiye Petrolleri Satılıyor mu? Rekabet Kurumu’nun Onay Verdiği Satış Son Anda İptal Oldu!

Türkiye Petrolleri Satılıyor mu? Rekabet Kurumu’nun Onay Verdiği Satış Son Anda İptal Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.01.2025 - 11:22

Pek çok sektörde faaliyet gösteren, Alpet’i de satın alarak akaryakıt alanına giriş yapan Zeren Group, Türkiye Petrolleri’nin satın alma girişiminde sona gelmişti. Rekabet Kurumu’nun onay verdiği satış iptal oldu. Dev satın alma işleminin neden iptal olduğu merak edilirken Zeren Group’tan açıklama geldi. Şirket satın beklentilerin karşılanmaması nedeniyle satın alma sürecinin iptal edildiğini belirtti.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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Akaryakıt sektöründe büyük bir satın alma işlemiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Zeren Group, Türkiye Petrolleri'ni satın almak üzereyken, satış iptal oldu.

Akaryakıt sektöründe büyük bir satın alma işlemiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Zeren Group, Türkiye Petrolleri'ni satın almak üzereyken, satış iptal oldu.

Zeren Group, enerji, turizm, yeme-içme gibi pek çok sektörde faaliyet gösteriyor. Şirket, Alpet'i de satın alarak akaryakıt sektörüne giriş yapmıştı.

Temmuz ayında imzalanan sözleşmeyle Türkiye’de 700’e yakın akaryakıt istasyonu bulunan Türkiye Petrolleri, Zeren Group’un bünyesine katılmıştı.

Temmuz ayında imzalanan sözleşmeyle Türkiye’de 700’e yakın akaryakıt istasyonu bulunan Türkiye Petrolleri, Zeren Group’un bünyesine katılmıştı.

Anlaşmada sona gelinmişti. 19 Kasım’da Rekabet Kurumu satışı onaylamıştı.

Ancak şirketten sürpriz ‘iptal’ açıklaması geldi. Zeren Group, Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş. satın alma süreçlerinin iptal edildiğini belirtti.

Ancak şirketten sürpriz ‘iptal’ açıklaması geldi. Zeren Group, Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş. satın alma süreçlerinin iptal edildiğini belirtti.

Holdingten yapılan açıklamada 'Zeren Group'un ara dönemde TP Petrol Dağıtım AŞ'ye ilişkin olarak ticari beklentilerinin karşılanmaması sebebiyle Zülfikarlar Holding ile gerçekleştirilen müzakerelerin ardından alınmıştır' denildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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