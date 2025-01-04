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Koç Holding Sultan İkinci Abdülhamid'in Sürgünde Yaşadığı Alatini Köşkü’ne Talip Oldu

Koç Holding Sultan İkinci Abdülhamid'in Sürgünde Yaşadığı Alatini Köşkü’ne Talip Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.01.2025 - 10:09

Osmanlı’nın 34’üncü padişahı Sultan 2. Abdülhamid’in Selanik’te sürgünde yaşadığı Alatini Köşkü’ne Koç Holding’in talip olduğu iddia edildi. Analiz gazetesinin haberine göre köşkte incelemelerde bulunan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un burayı Türk-Yunan İlişkileri Enstitüsü olarak değerledireceği ileri sürüldü. 

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Osmanlı’nın 34’üncü padişahı ve devrinde Osmanlı’da en çok toprak kaybeden padişahı Sultan İkinci Abdülhamid, 1909 yılında tahttan indirildi. Selanik’e sürgün edilen Abdülhamid, 1912 yılına kadar burada yaşadı.

Osmanlı’nın 34’üncü padişahı ve devrinde Osmanlı’da en çok toprak kaybeden padişahı Sultan İkinci Abdülhamid, 1909 yılında tahttan indirildi. Selanik’e sürgün edilen Abdülhamid, 1912 yılına kadar burada yaşadı.

Sultan Abdülhamid, sürgün edildiğinde 67 yaşındaydı. Yaklaşık 3 yıl Selanik’te kaldıktan sonra İstanbul’a getirildikten sonra 1918’de vefat etti.

Sultan Abdülhamid, sürgünde Alatini Köşkü'nde yaşadı. Bahçe içinde bulunan mütevazi köşke Koç Holding'in talip olduğu iddia edildi.

Sultan Abdülhamid, sürgünde Alatini Köşkü'nde yaşadı. Bahçe içinde bulunan mütevazi köşke Koç Holding'in talip olduğu iddia edildi.

Analiz gazetesinin haberine göre Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, köşkü ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.

Analiz gazetesinin haberine göre Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, köşkü ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.

İddiaya göre Ömer Koç, aletini Köşkü’nü Türk-Yunan İlişkileri Enstitüsü olarak değerlendirecek.

Köşkte aynı zamanda ikinci Abdülhamid’in fotoğraflarının da yer alacağı bir sergi olacağı ileri sürüldü.

Köşkte aynı zamanda ikinci Abdülhamid’in fotoğraflarının da yer alacağı bir sergi olacağı ileri sürüldü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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