Koç Holding Sultan İkinci Abdülhamid'in Sürgünde Yaşadığı Alatini Köşkü’ne Talip Oldu
Koç Holding Sultan İkinci Abdülhamid'in Sürgünde Yaşadığı Alatini Köşkü’ne Talip Oldu
Osmanlı’nın 34’üncü padişahı Sultan 2. Abdülhamid’in Selanik’te sürgünde yaşadığı Alatini Köşkü’ne Koç Holding’in talip olduğu iddia edildi. Analiz gazetesinin haberine göre köşkte incelemelerde bulunan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un burayı Türk-Yunan İlişkileri Enstitüsü olarak değerledireceği ileri sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osmanlı’nın 34’üncü padişahı ve devrinde Osmanlı’da en çok toprak kaybeden padişahı Sultan İkinci Abdülhamid, 1909 yılında tahttan indirildi. Selanik’e sürgün edilen Abdülhamid, 1912 yılına kadar burada yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sultan Abdülhamid, sürgünde Alatini Köşkü'nde yaşadı. Bahçe içinde bulunan mütevazi köşke Koç Holding'in talip olduğu iddia edildi.
Analiz gazetesinin haberine göre Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, köşkü ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.
Köşkte aynı zamanda ikinci Abdülhamid’in fotoğraflarının da yer alacağı bir sergi olacağı ileri sürüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın