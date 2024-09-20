Koç Holding Rekabet Kurumu'na Başvurdu: Kök Hücre Şirketini Satın Alıyor
Koç Holding Rekabet Kurumu'na Başvurdu: Kök Hücre Şirketini Satın Alıyor
Koç Holding, kök hücre şirketi olan Stembio'nun yüzde 65'ini almak için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.
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Koç Holding, bünyesine yeni bir şirket katmak için kolları sıvadı. Holding bu kez kök hücre ve doku teknolojileri alanında faaliyet gösteren Stembio isimli şirketin yüzde 65'ini devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu.
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Sağlık teknolojileri alanındaki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen Koç Holding'in bu satın almasının finansal detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Rekabet Kurumu'nun onay vermesi takdirde satın alma işlemi tamamlanacak.
Stembio, 2020 yılında Gebze merkezli kuruldu. Şirket, kök hücre ve doku teknoloji alanında önemli hizmetler sunuyor. Bu hizmetlerden öne çıkanı ise doğum sırasında göbek kordonu kanını toplayarak işleme alıp saklamaları... Kök hücre açısından oldukça zengin olan bu kanlar, gelecekte hastalıkların tedavisinde umut ışığı olması bekleniyor.
Öte yandan satışın gerçekleşmesi halinde Koç Holding sağlık teknolojileri alanında önemli bir adım atmış olacak.
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