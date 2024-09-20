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BDDK Kredilerde Gevşeme Kararı Aldı: Konut ve Bireysel Kredilerde Kısıtlamalar Kaldırıldı

BDDK Kredilerde Gevşeme Kararı Aldı: Konut ve Bireysel Kredilerde Kısıtlamalar Kaldırıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
20.09.2024 - 18:24

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredilerde ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlıklarını kaldırdı.

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BDDK, bireysel krediler ve konut kredileriyle ilgili yeni bir karar aldı. Bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında söz konusu kredilerde uygulanan ilave risk ağırlıkları kaldırıldı.

BDDK, bireysel krediler ve konut kredileriyle ilgili yeni bir karar aldı. Bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında söz konusu kredilerde uygulanan ilave risk ağırlıkları kaldırıldı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada bireysel kredilere ve konut kredilerine uluslararası minimum standartlara oranla daha ihtiyatlı risk ağırlıklarının uygulandığı hatırlatıldı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada bireysel kredilere ve konut kredilerine uluslararası minimum standartlara oranla daha ihtiyatlı risk ağırlıklarının uygulandığı hatırlatıldı.

BDDK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

BDDK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bilindiği üzere, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması amacıyla alınan koordineli makro ihtiyati tedbirler kapsamında, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında bireysel kredilere ve konut kredilerine uluslararası minimum standartlara oranla daha ihtiyatlı risk ağırlıkları uygulanmaktaydı.'

"İhtiyaç kredilerine, bireysel kredi kartlarına..."

"İhtiyaç kredilerine, bireysel kredi kartlarına..."

'Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 19/9/2024 tarihli ve 10964 sayılı Kurul Kararı ile Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplamalarında;

- İhtiyaç kredilerine,

- Bireysel kredi kartlarına,

- Tüketicilere kullandırılan binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerine ve yapılacak finansal kiralama işlemlerine,

- Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde bu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılan ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere ilişkin daha ihtiyatlı risk ağırlıklarının belirlendiği 31/7/2023 tarihli ve 10630 sayılı Kurul Kararı ile 24/8/2023 tarihli ve 10655 sayılı Kurul Kararının ilga edilip söz konusu kredilere Yönetmelikte belirlenen risk ağırlıklarının uygulanmasına karar verilmiştir.'

Oranlarda son durum ne oldu?

Oranlarda son durum ne oldu?

BDDK, son kararla daha önce uygulanan oranlara dönüş yaptı. Düzenleme öncesi risk ağırlıkları, kredi kartlarında 1-6 ay vadede yüzde 100, 6 aydan uzun vadede yüzde 150, ihtiyaç kredilerinde 1-12 ay vadede yüzde 100, 12 aydan uzun vadelerde yüzde 150 seviyesindeydi. Taşıt kredilerinde ise yüzde 75 olarak uygulanıyordu.

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şu saatten sonra kalksa ne olur, halkın %90 ı batmış, krediyi ödeyemeyecek halde