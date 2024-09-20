BDDK Kredilerde Gevşeme Kararı Aldı: Konut ve Bireysel Kredilerde Kısıtlamalar Kaldırıldı
BDDK Kredilerde Gevşeme Kararı Aldı: Konut ve Bireysel Kredilerde Kısıtlamalar Kaldırıldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredilerde ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlıklarını kaldırdı.
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BDDK, bireysel krediler ve konut kredileriyle ilgili yeni bir karar aldı. Bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında söz konusu kredilerde uygulanan ilave risk ağırlıkları kaldırıldı.
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Kurum tarafından yapılan açıklamada bireysel kredilere ve konut kredilerine uluslararası minimum standartlara oranla daha ihtiyatlı risk ağırlıklarının uygulandığı hatırlatıldı.
BDDK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İhtiyaç kredilerine, bireysel kredi kartlarına..."
Oranlarda son durum ne oldu?
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şu saatten sonra kalksa ne olur, halkın %90 ı batmış, krediyi ödeyemeyecek halde