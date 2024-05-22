Koç Holding'den Yapı Kredi Satışıyla Yeni Açıklama: "Şirketimiz Dışındaki Bilgilere İtibar Etmeyin"

Holding açıklamasında, 'Konuyla ilgili somut gelişme olması halinde ilgili düzenlemeler uyarınca yatırımcılarımız ile paylaşılacak olup, Şirketimiz tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız' denildi.