Koç Holding'den Yapı Kredi Satışıyla Yeni Açıklama: "Şirketimiz Dışındaki Bilgilere İtibar Etmeyin"
Koç Holding'den Yapı Kredi Satışıyla Yeni Açıklama: "Şirketimiz Dışındaki Bilgilere İtibar Etmeyin"
Koç Holding, Yapı Kredi hisselerin satışıyla ilgili görüşmelere yönelik yeni açıklama yaptı. Basında yer alan detayların gerçeği yansıtmadığını belirtildi.
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Yapı Kredi Bankası'ndaki payların First Abu Dhabi Bank'a (FAB) satışıyla ilgili haberler bitmiyor.
Yapı Kredi'deki hisse satışı için Koç Holding, yeni açıklamasında işlemin detaylarına yönelik çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti.
"Şirketimiz tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız."
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