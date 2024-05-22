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Koç Holding'den Yapı Kredi Satışıyla Yeni Açıklama: "Şirketimiz Dışındaki Bilgilere İtibar Etmeyin"

Koç Holding'den Yapı Kredi Satışıyla Yeni Açıklama: "Şirketimiz Dışındaki Bilgilere İtibar Etmeyin"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
22.05.2024 - 09:43

Koç Holding, Yapı Kredi hisselerin satışıyla ilgili görüşmelere yönelik yeni açıklama yaptı. Basında yer alan detayların gerçeği yansıtmadığını belirtildi.

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Yapı Kredi Bankası'ndaki payların First Abu Dhabi Bank'a (FAB) satışıyla ilgili haberler bitmiyor.

Yapı Kredi Bankası'ndaki payların First Abu Dhabi Bank'a (FAB) satışıyla ilgili haberler bitmiyor.

Reuters ve Bloomberg haberlerine, yönelik açıklama geldi.

Yapı Kredi'deki hisse satışı için Koç Holding, yeni açıklamasında işlemin detaylarına yönelik çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Yapı Kredi'deki hisse satışı için Koç Holding, yeni açıklamasında işlemin detaylarına yönelik çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kendileri tarafından KAP'a yapılan açıklamanın ardından çıkan farklı haber ve yorumlarla işlemin detaylarına dair bilgilerin gerçeği yansıtmadığı söylendi.

"Şirketimiz tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız."

"Şirketimiz tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız."

Holding açıklamasında, 'Konuyla ilgili somut gelişme olması halinde ilgili düzenlemeler uyarınca yatırımcılarımız ile paylaşılacak olup, Şirketimiz tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız' denildi.

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