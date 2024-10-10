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Türkiye'nin En Zengini Rahmi Koç Bir Günlüğüne Kimin Yerine Geçmek İstediğini Anlattı

Türkiye'nin En Zengini Rahmi Koç Bir Günlüğüne Kimin Yerine Geçmek İstediğini Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
10.10.2024 - 11:09

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Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olan vergi şampiyonu Rahmi Koç, Selamlique İstanbul YouTube kanalına konuk olup soruları yanıtladı. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, “İş yerinde bir günlüğüne başkasının işini yapacak olsanız kimin işini yapmak isterdiniz?” sorusuna “Ya odacı olurdum ya çaycı” yanıtını verdi.

Kaynak

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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Caroline Koç’un sahibi olduğu Selamlique Istanbul markasının YouTube kanalına konuk oldu.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Caroline Koç’un sahibi olduğu Selamlique Istanbul markasının YouTube kanalına konuk oldu.

Yaklaşık 2.6 milyar dolar servete sahip olan Koç, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Koç “İş yerinde bir günlüğüne başkasının işini yapacak olsanız kimin işini yapmak isterdiniz?” sorusuna “Ya odacı olurdum ya çaycı” yanıtını verdi.

Yaklaşık 2.6 milyar dolar servete sahip olan Koç, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Koç “İş yerinde bir günlüğüne başkasının işini yapacak olsanız kimin işini yapmak isterdiniz?” sorusuna “Ya odacı olurdum ya çaycı” yanıtını verdi.

Kaynak

Koç’a sorulan sorulardan bazıları şöyle:

Koç’a sorulan sorulardan bazıları şöyle:

Küçükken annenizle birlikte antikacılara gidermişsiniz. Sever miydiniz antikacı gezmeyi?

Küçükken annenizle birlikte antikacılara gidermişsiniz. Sever miydiniz antikacı gezmeyi?

Herkes denize girerdi, annem cuma günleri beni sürüklerdi antikacılara. Pek sevmezdim ama dönüşte Japon pazarından bana bir oyuncak alırdı, kızgınlığımı giderirdi.

Çocukken en çok kurduğunuz hayal neydi?

Çocukken en çok kurduğunuz hayal neydi?

En çok kurduğum hayal hiç programsız plajda bir mayoyla gezmek akşama kadar.

-Peki oldu mu?

Maalesef hiç olamadı. Plajda bile program program, misafir ağırlama şu bu... Hep meşgul olduk.

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Vehbi Koç'un tadına bakmadan çorbaya tuz atan yöneticiyi önyargılı davrandığı gerekçesiyle işe almadığı rivayeti doğru mu?

Vehbi Koç'un tadına bakmadan çorbaya tuz atan yöneticiyi önyargılı davrandığı gerekçesiyle işe almadığı rivayeti doğru mu?

Buna inanıyor musunuz, öyle şey olur mu? Doğru değil.

Siz Beşiktaşlısınız, Ali, Fenerbahçeli. Birlikte derbiyi izliyor musunuz?

Siz Beşiktaşlısınız, Ali, Fenerbahçeli. Birlikte derbiyi izliyor musunuz?

Hem de nasıl?..

En son kahkaha attığım şey...

En son kahkaha attığım şey...

Cem Yılmaz galiba.

Hangi süper güce sahip olsanız iş hayatınız daha kolay olurdu?

Hangi süper güce sahip olsanız iş hayatınız daha kolay olurdu?

Herhalde bugünkünün iki misli bir çalışma yani gün 24 saat yerine 48 saat olsaydı çok daha işim rahat olurdu diye düşünüyorum.

Bugün sıfırdan bir şirket kuracak olsanız hangi sektöre girersiniz?

Bugün sıfırdan bir şirket kuracak olsanız hangi sektöre girersiniz?

Herhalde yapay zekâ, moda o şimdi. 

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İş hayatına yeni başlayan gençlere bir tavsiye verecek olsanız sizce bu ne olurdu?

İş hayatına yeni başlayan gençlere bir tavsiye verecek olsanız sizce bu ne olurdu?

Gençlerin okuldan veyahut üniversiteden çıkar çıkmaz verecekleri karar kendi patronu olarak iş mi kuracaklar yoksa başkasının yanında profesyonel olarak mı çalışacaklar, ona karar vermelerini tavsiye ederdim.

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

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