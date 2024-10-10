Türkiye'nin En Zengini Rahmi Koç Bir Günlüğüne Kimin Yerine Geçmek İstediğini Anlattı

Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olan vergi şampiyonu Rahmi Koç, Selamlique İstanbul YouTube kanalına konuk olup soruları yanıtladı. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, “İş yerinde bir günlüğüne başkasının işini yapacak olsanız kimin işini yapmak isterdiniz?” sorusuna “Ya odacı olurdum ya çaycı” yanıtını verdi.
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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Caroline Koç’un sahibi olduğu Selamlique Istanbul markasının YouTube kanalına konuk oldu.
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Yaklaşık 2.6 milyar dolar servete sahip olan Koç, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Koç “İş yerinde bir günlüğüne başkasının işini yapacak olsanız kimin işini yapmak isterdiniz?” sorusuna “Ya odacı olurdum ya çaycı” yanıtını verdi.
Koç’a sorulan sorulardan bazıları şöyle:
Küçükken annenizle birlikte antikacılara gidermişsiniz. Sever miydiniz antikacı gezmeyi?
Çocukken en çok kurduğunuz hayal neydi?
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Vehbi Koç'un tadına bakmadan çorbaya tuz atan yöneticiyi önyargılı davrandığı gerekçesiyle işe almadığı rivayeti doğru mu?
Siz Beşiktaşlısınız, Ali, Fenerbahçeli. Birlikte derbiyi izliyor musunuz?
En son kahkaha attığım şey...
Hangi süper güce sahip olsanız iş hayatınız daha kolay olurdu?
Bugün sıfırdan bir şirket kuracak olsanız hangi sektöre girersiniz?
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İş hayatına yeni başlayan gençlere bir tavsiye verecek olsanız sizce bu ne olurdu?
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
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