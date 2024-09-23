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Mustafa Rahmi Koç Vergi Rekortmeni Oldu

Mustafa Rahmi Koç Vergi Rekortmeni Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
23.09.2024 - 15:00

Ankara'nın 2023 yılı vergi rekortmeni kişi ve kurumları belli oldu. 93 yaşındaki Mustafa Rahmi Koç, ödediği 480 milyon lira vergiyle listenin ilk sırasında yer aldı. Kurumlar arasında ise Türkiye Elektrik İletişim AŞ. 5 milyar 820 milyon TL vergiyle birinci oldu.

Kaynak: Ekonomim

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Ankara Defterdarlığı, geçen seneye ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerini inceledi. İnceleme sonucunda en fazla vergi veren 100 mükellef açıklandı.

Ankara Defterdarlığı, geçen seneye ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerini inceledi. İnceleme sonucunda en fazla vergi veren 100 mükellef açıklandı.

Ekonomim'de yer alan habere göre Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı 93 yaşındaki Mustafa Rahmi Koç, vergi rekortmeni oldu. Koç, ödediği 480 milyon TL vergiyle listenin birinci sırasında yer aldı.

Ekonomim'de yer alan habere göre Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı 93 yaşındaki Mustafa Rahmi Koç, vergi rekortmeni oldu. Koç, ödediği 480 milyon TL vergiyle listenin birinci sırasında yer aldı.

Mustafa Rahmi Koç, yönetimi Vehbi Koç'tan devralmıştı. 4 Nisan 2003 tarihinde ise Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Başkanlığını oğlu Mustafa Koç'a devretmişti.

İş insanları listesinde ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı ve dokuzuncu sırada yer alanlar adının açıklanmasını istemedi. Listedeki diğer isimler sıralarıyla beraber şöyle👇🏻

İş insanları listesinde ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı ve dokuzuncu sırada yer alanlar adının açıklanmasını istemedi. Listedeki diğer isimler sıralarıyla beraber şöyle👇🏻

3. Mert Gür - 142 milyon 688 bin TL.

3. Mert Gür - 142 milyon 688 bin TL.

7. Erman Ilıcak - 86 milyon 206 bin TL.

7. Erman Ilıcak - 86 milyon 206 bin TL.
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8. Feridun Geçgel - 85 milyon 175 bin TL.

8. Feridun Geçgel - 85 milyon 175 bin TL.

10. Hayrettin Reşat Köymen - 54 milyon 363 bin TL.

10. Hayrettin Reşat Köymen - 54 milyon 363 bin TL.

Kurumlar vergisinde ise 5 milyar 820 milyon lirayla Türkiye Elektrik İletişim AŞ. ilk sırada yer aldı.

Kurumlar vergisinde ise 5 milyar 820 milyon lirayla Türkiye Elektrik İletişim AŞ. ilk sırada yer aldı.

Listede dördüncü, beşinci, dokuzuncu ve onuncu olan şirketler ismini açıklamadı. Geri kalan şirketler listedeki sıralarıyla şöyle yer aldı👇🏻

Listede dördüncü, beşinci, dokuzuncu ve onuncu olan şirketler ismini açıklamadı. Geri kalan şirketler listedeki sıralarıyla şöyle yer aldı👇🏻

2. Eti Maden İşletmeleri - 3 milyar 598 milyon 960 bin TL.

2. Eti Maden İşletmeleri - 3 milyar 598 milyon 960 bin TL.
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3. İller Bankası - 2 milyar 417 milyon 612 bin TL.

3. İller Bankası - 2 milyar 417 milyon 612 bin TL.

6. Türk Traktör A.Ş. - 2 milyar 21 milyon 778 bin TL.

6. Türk Traktör A.Ş. - 2 milyar 21 milyon 778 bin TL.

7. Eti Soda Üretim San. Tic. AŞ. - 1 milyar 738 milyon 12 bin TL.

7. Eti Soda Üretim San. Tic. AŞ. - 1 milyar 738 milyon 12 bin TL.

8. Devlet Hava Meydanları - 1 milyar 343 milyon 528 bin TL.

8. Devlet Hava Meydanları - 1 milyar 343 milyon 528 bin TL.

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