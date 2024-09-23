Mustafa Rahmi Koç Vergi Rekortmeni Oldu
Mustafa Rahmi Koç Vergi Rekortmeni Oldu
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Ankara Defterdarlığı, geçen seneye ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerini inceledi. İnceleme sonucunda en fazla vergi veren 100 mükellef açıklandı.
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Ekonomim'de yer alan habere göre Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı 93 yaşındaki Mustafa Rahmi Koç, vergi rekortmeni oldu. Koç, ödediği 480 milyon TL vergiyle listenin birinci sırasında yer aldı.
İş insanları listesinde ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı ve dokuzuncu sırada yer alanlar adının açıklanmasını istemedi. Listedeki diğer isimler sıralarıyla beraber şöyle👇🏻
3. Mert Gür - 142 milyon 688 bin TL.
7. Erman Ilıcak - 86 milyon 206 bin TL.
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8. Feridun Geçgel - 85 milyon 175 bin TL.
10. Hayrettin Reşat Köymen - 54 milyon 363 bin TL.
Kurumlar vergisinde ise 5 milyar 820 milyon lirayla Türkiye Elektrik İletişim AŞ. ilk sırada yer aldı.
Listede dördüncü, beşinci, dokuzuncu ve onuncu olan şirketler ismini açıklamadı. Geri kalan şirketler listedeki sıralarıyla şöyle yer aldı👇🏻
2. Eti Maden İşletmeleri - 3 milyar 598 milyon 960 bin TL.
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3. İller Bankası - 2 milyar 417 milyon 612 bin TL.
6. Türk Traktör A.Ş. - 2 milyar 21 milyon 778 bin TL.
7. Eti Soda Üretim San. Tic. AŞ. - 1 milyar 738 milyon 12 bin TL.
8. Devlet Hava Meydanları - 1 milyar 343 milyon 528 bin TL.
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