Mustafa Rahmi Koç Vergi Rekortmeni Oldu

Ankara'nın 2023 yılı vergi rekortmeni kişi ve kurumları belli oldu. 93 yaşındaki Mustafa Rahmi Koç, ödediği 480 milyon lira vergiyle listenin ilk sırasında yer aldı. Kurumlar arasında ise Türkiye Elektrik İletişim AŞ. 5 milyar 820 milyon TL vergiyle birinci oldu.

Kaynak: Ekonomim