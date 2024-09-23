Çok Kazanıp Az Vergi Verdiler: Lüks Yat ve Tekne Satışları Takibe Alındı
Çok Kazanıp Az Vergi Verdiler: Lüks Yat ve Tekne Satışları Takibe Alındı
Hazine ve Maliye Bakanlığı lüks yat ve tekne satışlarını takibe aldı. İncelemelerde 2012-2023 yıllarındaki satışlarda 1.4 milyar liralık vergi kaybı olduğu ortaya çıktı.
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Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında lüks harcamaları takibe aldı. Bu kapsamda turizm bölgelerinde lüks yat ve tekne satışları incelendi.
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2021-2023 yılları arasında 45 binin üzerinde özel tekne ve yat satışı yapıldı. Ancak analizlerde 15 bin gerçek kişi ve 1527 şirketin satışlarında beyan edilen satışla gerçek satış fiyatı arasında büyük fark ortaya çıktı.
Söz konusu 3 yılda 1.4 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili şunları söyledi:
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