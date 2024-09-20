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Salı Günü Benzine Dev Zam Bekleniyor!

Salı Günü Benzine Dev Zam Bekleniyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
20.09.2024 - 16:33

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ederken yeni bir zam haberi daha geldi. Buna göre salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarının artması bekleniyor. 

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında indirim beklerken yeni bir zam haberi geldi.

Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında indirim beklerken yeni bir zam haberi geldi.

NTV’nin aktardığına göre salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1.40 TL zam gelmesi bekleniyor.

NTV’nin aktardığına göre salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1.40 TL zam gelmesi bekleniyor.

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 42.95 TL olacak. Ankara 43.28 TL; İzmir’de ise 43.74 TL’yi bulacak.

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 42.95 TL olacak. Ankara 43.28 TL; İzmir’de ise 43.74 TL’yi bulacak.

Motorin fiyatında ise değişim beklenmiyor. Litre fiyatı üç büyükşehirde şöyle:

Motorin fiyatında ise değişim beklenmiyor. Litre fiyatı üç büyükşehirde şöyle:

İstanbul: 41.47 TL

Ankara: 42.17 TL

İzmir: 42.70 TL

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