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Bakan Bayraktar’ın “Gelire Göre Fatura" Önerisine Özgür Demirtaş Tepki Gösterdi

Bakan Bayraktar’ın “Gelire Göre Fatura" Önerisine Özgür Demirtaş Tepki Gösterdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
21.09.2024 - 13:59

Habertürk ekranlarında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'gelire göre fatura' modeli üzerine çalıştıklarını belirtti. Bu modele akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, tepki gösterdi. Bakan Bayraktar'ın sözlerini alıntılayan Demirtaş, 'Türkiye’de vergi adaleti sağlanmadan bu yapılmamalı. Duble haksızlık' paylaşımını yaptı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün Habertürk'te Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Bakan Bayraktar, gündemi değerlendirdi; kritik açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün Habertürk'te Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Bakan Bayraktar, gündemi değerlendirdi; kritik açıklamalarda bulundu.

Bayraktar'ın doğal gaz zammı ve 'gelire göre fatura modeli' açıklamaları dikkat çekti. "Doğal gaza zam olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bayraktar, "Bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz" demişti.

Bayraktar'ın doğal gaz zammı ve 'gelire göre fatura modeli' açıklamaları dikkat çekti. "Doğal gaza zam olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bayraktar, "Bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz" demişti.

Söz konusu açıklamalara buradan ulaşabilirsiniz:

Gelire göre fatura modeli üzerine çalıştıklarını belirten Bayraktar'ın uygulamaya dair aktardıkları şöyle:

Gelire göre fatura modeli üzerine çalıştıklarını belirten Bayraktar'ın uygulamaya dair aktardıkları şöyle:

'Belli bir seviyenin üzerine ulaşmış bir tüketici üst gelir durumunda tüketici. Burada destek gruplarını doğru tanımlamak önemli. 2024 tüketimlerine bakarak uygulamaya geçmek istiyoruz. Türkiye'de yaklaşık 36 milyon civarında abone var. Yüzde 3'lük bir dilim yüksek tüketim grubu olabileceğini düşünüyoruz.

Onlara 'Elektriğin maliyeti budur, bu maliyeti ödeyin' diyeceğiz. Üzerinde çalışıyoruz. 2025 yılında hayata geçirmeyi planlıyoruz.'

Bakan Bayraktar'ın bu sözlerine Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan tepki geldi. 'Gelire göre fatura modeli'nin yanlış bir uygulama olacağını dile getiren Demirtaş, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı👇🏻

Bakan Bayraktar'ın bu sözlerine Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan tepki geldi. 'Gelire göre fatura modeli'nin yanlış bir uygulama olacağını dile getiren Demirtaş, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı👇🏻

"Duble Haksızlık!"

"Duble Haksızlık!"
twitter.com

'Son derece YANLIŞ bir uygulama‼️ 

Türkiye’de vergi adaleti sağlanmadan bu YAPILMAMALI. 

Vergisini ödemeyen milyonlarca insana bir de UCUZ elektrik mi kullandıracaksınız?  

Duble Haksızlık Yani!'

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