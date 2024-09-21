Bakan Bayraktar’ın “Gelire Göre Fatura" Önerisine Özgür Demirtaş Tepki Gösterdi
Bakan Bayraktar’ın “Gelire Göre Fatura" Önerisine Özgür Demirtaş Tepki Gösterdi
Habertürk ekranlarında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'gelire göre fatura' modeli üzerine çalıştıklarını belirtti. Bu modele akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, tepki gösterdi. Bakan Bayraktar'ın sözlerini alıntılayan Demirtaş, 'Türkiye’de vergi adaleti sağlanmadan bu yapılmamalı. Duble haksızlık' paylaşımını yaptı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün Habertürk'te Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Bakan Bayraktar, gündemi değerlendirdi; kritik açıklamalarda bulundu.
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Bayraktar'ın doğal gaz zammı ve 'gelire göre fatura modeli' açıklamaları dikkat çekti. "Doğal gaza zam olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bayraktar, "Bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz" demişti.
Gelire göre fatura modeli üzerine çalıştıklarını belirten Bayraktar'ın uygulamaya dair aktardıkları şöyle:
Bakan Bayraktar'ın bu sözlerine Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan tepki geldi. 'Gelire göre fatura modeli'nin yanlış bir uygulama olacağını dile getiren Demirtaş, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı👇🏻
"Duble Haksızlık!"
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