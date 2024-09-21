Bakan Bayraktar’ın “Gelire Göre Fatura" Önerisine Özgür Demirtaş Tepki Gösterdi

'Belli bir seviyenin üzerine ulaşmış bir tüketici üst gelir durumunda tüketici. Burada destek gruplarını doğru tanımlamak önemli. 2024 tüketimlerine bakarak uygulamaya geçmek istiyoruz. Türkiye'de yaklaşık 36 milyon civarında abone var. Yüzde 3'lük bir dilim yüksek tüketim grubu olabileceğini düşünüyoruz.

Onlara 'Elektriğin maliyeti budur, bu maliyeti ödeyin' diyeceğiz. Üzerinde çalışıyoruz. 2025 yılında hayata geçirmeyi planlıyoruz.'