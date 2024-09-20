Mehmet Şimşek'in Kara Yolları Açıklamasına Özgür Demirtaş'tan "Rant" Yanıtı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in videolu mesajında söz konusu bölüm şöyle:

'Teknoloji ve inovasyon ekosistemini güçlendirmesinden bahsediyoruz. Bir taraftan sektörel politikalara ihtiyacımız var. Mesela yeni bir sanayi politikası. Enerjide dönüşüm, yani yeşil dönüşüm, tarım, özellikle lojistik ve gıda arzının artırılmasına yönelik yatırımlar.

Ulaştırma, özellikle rekabet gücümüzü artıracak ulaştırma yatırımları. Mesela, ulaştırmada biz kara yollarına büyük yatırımlar yaptık. Ama bu ihtiyaç azaldı artık. Havalimanları, limanlar, bu ihtiyaçların hepsi azaldı. Şimdi bizim tek önceliğimiz var, demir yolu. Ama buradaki en önemli öncelik ne? Tabii ki organize sanayi bölgelerini limanlara bağlamak. Rekabet gücümüzü artırmak ve karbon ayak izimizi azaltmak.'