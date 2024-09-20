Mehmet Şimşek'in Kara Yolları Açıklamasına Özgür Demirtaş'tan "Rant" Yanıtı
Mehmet Şimşek'in Kara Yolları Açıklamasına Özgür Demirtaş'tan "Rant" Yanıtı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün gerçekleştirilen Global Liderler Zirvesi'ne videolu bir mesaj yolladı. Şimşek, mesajında 'Ulaştırmada biz kara yollarına büyük yatırımlar yaptık. Ama bu ihtiyaç azaldı artık' ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından bu sözleri alıntılayan akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan yanıt gecikmedi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün gerçekleştirilen Global Liderler Zirvesi'ne video mesaj yolladı.
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Bakan Şimşek, açıklamasında "Ulaştırmada biz kara yollarına büyük yatırımlar yaptık. Ama bu ihtiyaç azaldı artık" dedi.
Bu sözler, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) gündeme dair sık sık paylaşımlarda bulunan akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın dikkatini çekti.
Demirtaş'tan Bakan Şimşek'e ise yanıt gecikmedi. Şimşek'in sözlerini alıntılayan Demirtaş, "Bunu o karayollarını yapmadan önce düşünmeliydik" eleştirisinde bulundu.
Prof. Dr. Demirtaş'ın söz konusu tweeti şöyle👇🏻
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