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Mehmet Şimşek'in Kara Yolları Açıklamasına Özgür Demirtaş'tan "Rant" Yanıtı

Mehmet Şimşek'in Kara Yolları Açıklamasına Özgür Demirtaş'tan "Rant" Yanıtı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
20.09.2024 - 23:39

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün gerçekleştirilen Global Liderler Zirvesi'ne videolu bir mesaj yolladı. Şimşek, mesajında 'Ulaştırmada biz kara yollarına büyük yatırımlar yaptık. Ama bu ihtiyaç azaldı artık' ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından bu sözleri alıntılayan akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan yanıt gecikmedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün gerçekleştirilen Global Liderler Zirvesi'ne video mesaj yolladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün gerçekleştirilen Global Liderler Zirvesi'ne video mesaj yolladı.

Bakan Şimşek, açıklamasında "Ulaştırmada biz kara yollarına büyük yatırımlar yaptık. Ama bu ihtiyaç azaldı artık" dedi.

Bakan Şimşek, açıklamasında "Ulaştırmada biz kara yollarına büyük yatırımlar yaptık. Ama bu ihtiyaç azaldı artık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in videolu mesajında söz konusu bölüm şöyle:

'Teknoloji ve inovasyon ekosistemini güçlendirmesinden bahsediyoruz. Bir taraftan sektörel politikalara ihtiyacımız var. Mesela yeni bir sanayi politikası. Enerjide dönüşüm, yani yeşil dönüşüm, tarım, özellikle lojistik ve gıda arzının artırılmasına yönelik yatırımlar.

Ulaştırma, özellikle rekabet gücümüzü artıracak ulaştırma yatırımları. Mesela, ulaştırmada biz kara yollarına büyük yatırımlar yaptık. Ama bu ihtiyaç azaldı artık. Havalimanları, limanlar, bu ihtiyaçların hepsi azaldı. Şimdi bizim tek önceliğimiz var, demir yolu. Ama buradaki en önemli öncelik ne? Tabii ki organize sanayi bölgelerini limanlara bağlamak. Rekabet gücümüzü artırmak ve karbon ayak izimizi azaltmak.'

Bu sözler, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) gündeme dair sık sık paylaşımlarda bulunan akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın dikkatini çekti.

Bu sözler, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) gündeme dair sık sık paylaşımlarda bulunan akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın dikkatini çekti.

Demirtaş'tan Bakan Şimşek'e ise yanıt gecikmedi. Şimşek'in sözlerini alıntılayan Demirtaş, "Bunu o karayollarını yapmadan önce düşünmeliydik" eleştirisinde bulundu.

Demirtaş'tan Bakan Şimşek'e ise yanıt gecikmedi. Şimşek'in sözlerini alıntılayan Demirtaş, "Bunu o karayollarını yapmadan önce düşünmeliydik" eleştirisinde bulundu.

Prof. Dr. Demirtaş'ın söz konusu tweeti şöyle👇🏻

Prof. Dr. Demirtaş'ın söz konusu tweeti şöyle👇🏻
twitter.com

'Bunu o karayollarını yapmadan önce düşünmeliydik.

Ben dahil yüzlerce kişi Türkiye’nin Demiryolu yatırımı yapması gerektiğini söyledi.

Ama Karayolları yapımındaki RANT daha tatlı geldi!

Neyse zarardan dönülsün bari'

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