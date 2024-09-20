Bakan Bayraktar'dan Doğal Gaza Zam Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Doğal Gaza Zam Açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk canlı yayınında Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Bayraktar, doğal gaza zam gelip gelmeyeceğine dair soruya ise 'Bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz' yanıtını verdi.
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Kış yaklaşırken milyonlarca vatandaş doğal gaza yeni bir zammın gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bu sorunun yanıtı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar'dan geldi.
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Habertürk ekranlarına katılan Bakan Bayraktar, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.
"Doğal gaza zam gelecek mi?" sorusunu yanıtlayan Bayraktar, bu süreci 'zamsız' götürmek istediklerini belirtti ve ekledi:
Elektrik ve doğal gazda ödenen faturaların devlet olarak yüzde 60'ını karşıladıklarını dile getiren Bayraktar, gelecek dönemde bu uygulamaya devam etmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Bakan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "Elbette bu imkan meselesi. Burada desteği tüketim esaslı ortaya koymak, çok tüketenin maliyetine katlandığı destek modeline geçmek istiyoruz."
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