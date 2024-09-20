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Bakan Bayraktar'dan Doğal Gaza Zam Açıklaması

Bakan Bayraktar'dan Doğal Gaza Zam Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
20.09.2024 - 22:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk canlı yayınında Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Bayraktar, doğal gaza zam gelip gelmeyeceğine dair soruya ise 'Bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz' yanıtını verdi.

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Kış yaklaşırken milyonlarca vatandaş doğal gaza yeni bir zammın gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bu sorunun yanıtı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar'dan geldi.

Kış yaklaşırken milyonlarca vatandaş doğal gaza yeni bir zammın gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bu sorunun yanıtı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar'dan geldi.

Habertürk ekranlarına katılan Bakan Bayraktar, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Habertürk ekranlarına katılan Bakan Bayraktar, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

"Doğal gaza zam gelecek mi?" sorusunu yanıtlayan Bayraktar, bu süreci 'zamsız' götürmek istediklerini belirtti ve ekledi:

"Doğal gaza zam gelecek mi?" sorusunu yanıtlayan Bayraktar, bu süreci 'zamsız' götürmek istediklerini belirtti ve ekledi:

'Bu süreçte öncelikli çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla mücadele. Enerji fiyatlarının enflasyon etkisini göz önünde bulundurarak çalışıyoruz. Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz.'

Elektrik ve doğal gazda ödenen faturaların devlet olarak yüzde 60'ını karşıladıklarını dile getiren Bayraktar, gelecek dönemde bu uygulamaya devam etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Elektrik ve doğal gazda ödenen faturaların devlet olarak yüzde 60'ını karşıladıklarını dile getiren Bayraktar, gelecek dönemde bu uygulamaya devam etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "Elbette bu imkan meselesi. Burada desteği tüketim esaslı ortaya koymak, çok tüketenin maliyetine katlandığı destek modeline geçmek istiyoruz."

Bakan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "Elbette bu imkan meselesi. Burada desteği tüketim esaslı ortaya koymak, çok tüketenin maliyetine katlandığı destek modeline geçmek istiyoruz."

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Sözünün arkasında dur tebrik ediceğim. Ama siz sırf ceplerinizi doldurmak için ülkede zam yapmayı gerektiren bir durum yokken bile yine zam yaparsınız. Sizin... Devamını Gör