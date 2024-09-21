Ehliyetini Yenilemeyenler Dikkat: Son Tarih 31 Aralık!
Ehliyetini Yenilemeyenler Dikkat: Son Tarih 31 Aralık!
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Ehliyetini yenilemeyen milyonlarca sürücü için son tarih yaklaşıyor. 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek ehliyet yenileme başvuruları nedeniyle nüfus müdürlüklerinde şimdiden yoğunluklar başladı.
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NTV'den Yunus Karabulut'un haberine göre eski tip sürücü belgeleri 31 Aralık 2024'e kadar toplam 15 lira karşılığında yenilenecek. 1 Ocak 2025'ten sonra eski ehliyetlerini yenilemek isteyen sürücüler 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.
Yetkililer, başvuruların son güne bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Yeni sürücü belgelerinin gelmesini bekleyenler ise nüfus müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesini kullanabilecek.
Süre içerisinde yenileme yapmayanların eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek. Ehliyetini yenilemeden araç kullananlar ise yakalandıkları takdirde yaptırımla karşı karşıya kalacak.
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