Ehliyetini Yenilemeyenler Dikkat: Son Tarih 31 Aralık!

Ehliyet yenileme süreci için son tarih 31 Aralık 2024. Tarih yaklaştıkça nüfus müdürlüklerinde yoğunluklar da artmaya başladı. NTV'den Yunus Karabulut'un haberine göre yetkililer yenileme işlemleri için yapılacak başvuruların son güne bırakılmaması konusunda uyardı.

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