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Ehliyetini Yenilemeyenler Dikkat: Son Tarih 31 Aralık!

Ehliyetini Yenilemeyenler Dikkat: Son Tarih 31 Aralık!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
21.09.2024 - 12:54

Ehliyet yenileme süreci için son tarih 31 Aralık 2024. Tarih yaklaştıkça nüfus müdürlüklerinde yoğunluklar da artmaya başladı. NTV'den Yunus Karabulut'un haberine göre yetkililer yenileme işlemleri için yapılacak başvuruların son güne bırakılmaması konusunda uyardı. 

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Ehliyetini yenilemeyen milyonlarca sürücü için son tarih yaklaşıyor. 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek ehliyet yenileme başvuruları nedeniyle nüfus müdürlüklerinde şimdiden yoğunluklar başladı.

Ehliyetini yenilemeyen milyonlarca sürücü için son tarih yaklaşıyor. 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek ehliyet yenileme başvuruları nedeniyle nüfus müdürlüklerinde şimdiden yoğunluklar başladı.

NTV'den Yunus Karabulut'un haberine göre eski tip sürücü belgeleri 31 Aralık 2024'e kadar toplam 15 lira karşılığında yenilenecek. 1 Ocak 2025'ten sonra eski ehliyetlerini yenilemek isteyen sürücüler 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

NTV'den Yunus Karabulut'un haberine göre eski tip sürücü belgeleri 31 Aralık 2024'e kadar toplam 15 lira karşılığında yenilenecek. 1 Ocak 2025'ten sonra eski ehliyetlerini yenilemek isteyen sürücüler 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

Yetkililer, başvuruların son güne bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Yeni sürücü belgelerinin gelmesini bekleyenler ise nüfus müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesini kullanabilecek.

Yetkililer, başvuruların son güne bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Yeni sürücü belgelerinin gelmesini bekleyenler ise nüfus müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesini kullanabilecek.

Süre içerisinde yenileme yapmayanların eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek. Ehliyetini yenilemeden araç kullananlar ise yakalandıkları takdirde yaptırımla karşı karşıya kalacak.

Süre içerisinde yenileme yapmayanların eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek. Ehliyetini yenilemeden araç kullananlar ise yakalandıkları takdirde yaptırımla karşı karşıya kalacak.

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