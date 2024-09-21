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Askere Gidenler İşsizlik Maaşı Alabilir

Askere Gidenler İşsizlik Maaşı Alabilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
21.09.2024 - 11:01

2019 yılında yenilenen sistemle birlikte askerlik nedeniyle işten çıkanlar belirli şartlarla işsizlik ödeneği alabilir. Ödenek almak isteyen erkeklerin işten ayrıldıktan 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmaları gerekiyor. Askere gideceklerin işsizlik ödeneğini nasıl alacağını Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde yazdı.

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Pek çok erkek askere gittiği takdirde işsiz kalma sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle vatandaşlar işinden olmamak için olabildiğince askerliğini ertelemeye çalışıyor.

Pek çok erkek askere gittiği takdirde işsiz kalma sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle vatandaşlar işinden olmamak için olabildiğince askerliğini ertelemeye çalışıyor.

Bir kısmı askerlik yaptıktan sonra iş aramaya koyulurken bir kısmı da işe girdiği zaman 6 aylık mecburi veya bedelli askerliğini yapacağı tarih üzerine işverenle pazarlık yapmakta çareyi buluyor.

Bir kısmı askerlik yaptıktan sonra iş aramaya koyulurken bir kısmı da işe girdiği zaman 6 aylık mecburi veya bedelli askerliğini yapacağı tarih üzerine işverenle pazarlık yapmakta çareyi buluyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde yayınlanan bugünkü köşesinde askere gideceklerin işsizlik ödeneğini nasıl alacağını yazdı.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde yayınlanan bugünkü köşesinde askere gideceklerin işsizlik ödeneğini nasıl alacağını yazdı.

Kaynak

2019 yılında yenilenen askerlik sistemiyle İŞKUR'un işsizlik ödeneğinden faydalanmak mümkün. İster 6 aylık mecburi ister bedelli askerlik olsun işten çıkanlara belirli şartları sağladıkları takdirde ödenek veriliyor.

2019 yılında yenilenen askerlik sistemiyle İŞKUR'un işsizlik ödeneğinden faydalanmak mümkün. İster 6 aylık mecburi ister bedelli askerlik olsun işten çıkanlara belirli şartları sağladıkları takdirde ödenek veriliyor.

Ücretli ya da ücretsiz izne ayrılan asker bu haktan yararlanamaz. Askere gidecek olanların SGK'ya bildirilen işten çıkış bildirgesinde işveren 12 no.'lu askerlik kodunu işaretlemesi gerekiyor. SGK tarafından İŞKUR'a gönderilen bu belgenin ardından işinden ayrılanlar 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmalı.

Ücretli ya da ücretsiz izne ayrılan asker bu haktan yararlanamaz. Askere gidecek olanların SGK'ya bildirilen işten çıkış bildirgesinde işveren 12 no.'lu askerlik kodunu işaretlemesi gerekiyor. SGK tarafından İŞKUR'a gönderilen bu belgenin ardından işinden ayrılanlar 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmalı.
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İŞKUR’un maaş için aradığı şartlar;

İŞKUR’un maaş için aradığı şartlar;

Son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir. İş sözleşmesinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde;

600-899 gün sigortalı olanlara 180 gün,

900-1079 gün sigortalı olanlara 240 gün ve

1080 gün sigortalı olanlara 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

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