Askere Gidenler İşsizlik Maaşı Alabilir
Askere Gidenler İşsizlik Maaşı Alabilir
2019 yılında yenilenen sistemle birlikte askerlik nedeniyle işten çıkanlar belirli şartlarla işsizlik ödeneği alabilir. Ödenek almak isteyen erkeklerin işten ayrıldıktan 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmaları gerekiyor. Askere gideceklerin işsizlik ödeneğini nasıl alacağını Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde yazdı.
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Pek çok erkek askere gittiği takdirde işsiz kalma sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle vatandaşlar işinden olmamak için olabildiğince askerliğini ertelemeye çalışıyor.
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Bir kısmı askerlik yaptıktan sonra iş aramaya koyulurken bir kısmı da işe girdiği zaman 6 aylık mecburi veya bedelli askerliğini yapacağı tarih üzerine işverenle pazarlık yapmakta çareyi buluyor.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde yayınlanan bugünkü köşesinde askere gideceklerin işsizlik ödeneğini nasıl alacağını yazdı.
2019 yılında yenilenen askerlik sistemiyle İŞKUR'un işsizlik ödeneğinden faydalanmak mümkün. İster 6 aylık mecburi ister bedelli askerlik olsun işten çıkanlara belirli şartları sağladıkları takdirde ödenek veriliyor.
Ücretli ya da ücretsiz izne ayrılan asker bu haktan yararlanamaz. Askere gidecek olanların SGK'ya bildirilen işten çıkış bildirgesinde işveren 12 no.'lu askerlik kodunu işaretlemesi gerekiyor. SGK tarafından İŞKUR'a gönderilen bu belgenin ardından işinden ayrılanlar 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmalı.
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İŞKUR’un maaş için aradığı şartlar;
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