İpek Kıraç 87 Yaşındaki Babası İnan Kıraç Evlendikten Bir Gün Sonra Vasi Atanması Talebinde Bulundu
İpek Kıraç 87 Yaşındaki Babası İnan Kıraç Evlendikten Bir Gün Sonra Vasi Atanması Talebinde Bulundu
Koç Holding’in eski yöneticilerinden 87 yaşındaki İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. İnan Kıraç’ın evliliği gündem olurken kızı İpek Kıraç’tan yeni hamle geldi.
3.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kadını olan İpek Kıraç, babasına vasi atanması talebinde bulundu. Bir açıklama yapan İpek Kıraç, 'Manevi ve maddi mirasının korunması yönündeki iradem bu kararı almayı zorunlu hale getirmiştir.' ifadelerini kullandı.
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87 yaşındaki İnan Kıraç, önceki gün 75 yaşındaki Emine Alagonya ile evlendi. Bu evlilik gündem olurken kızı İpek Kıraç'tan yeni hamle geldi.
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Servetiyle Türkiye'nin en zengin kadını olan İpek Kıraç, babasına vasi atanması talebinde bulundu.
"Manevi ve maddi mirasının korunması yönündeki iradem bu kararı almayı zorunlu hale getirmiştir."
Kıraç'ın açıklaması şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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