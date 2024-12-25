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İpek Kıraç 87 Yaşındaki Babası İnan Kıraç Evlendikten Bir Gün Sonra Vasi Atanması Talebinde Bulundu

İpek Kıraç 87 Yaşındaki Babası İnan Kıraç Evlendikten Bir Gün Sonra Vasi Atanması Talebinde Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.12.2024 - 17:28

Koç Holding’in eski yöneticilerinden 87 yaşındaki İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. İnan Kıraç’ın evliliği gündem olurken kızı İpek Kıraç’tan yeni hamle geldi. 

3.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kadını olan İpek Kıraç, babasına vasi atanması talebinde bulundu. Bir açıklama yapan İpek Kıraç, 'Manevi ve maddi mirasının korunması yönündeki iradem bu kararı almayı zorunlu hale getirmiştir.' ifadelerini kullandı.

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87 yaşındaki İnan Kıraç, önceki gün 75 yaşındaki Emine Alagonya ile evlendi. Bu evlilik gündem olurken kızı İpek Kıraç'tan yeni hamle geldi.

87 yaşındaki İnan Kıraç, önceki gün 75 yaşındaki Emine Alagonya ile evlendi. Bu evlilik gündem olurken kızı İpek Kıraç'tan yeni hamle geldi.

Servetiyle Türkiye'nin en zengin kadını olan İpek Kıraç, babasına vasi atanması talebinde bulundu.

Servetiyle Türkiye'nin en zengin kadını olan İpek Kıraç, babasına vasi atanması talebinde bulundu.

"Manevi ve maddi mirasının korunması yönündeki iradem bu kararı almayı zorunlu hale getirmiştir."

"Manevi ve maddi mirasının korunması yönündeki iradem bu kararı almayı zorunlu hale getirmiştir."

İpek Kıraç yaptığı açıklamada, 'Babam İnan Kıraç’ın içine düşmüş olduğu durumdan kurtulabilmesi için tek bir başka şans dahi kalmış olsaydı hiç kuşkusuz o yolu seçiyor olurdum' ifadelerini kullanırken açıklamasına 'Manevi ve maddi mirasının korunması yönündeki iradem bu kararı almayı zorunlu hale getirmiştir.' sözleriyle devam etti.

Kıraç'ın açıklaması şöyle oldu:

Kıraç'ın açıklaması şöyle oldu:

'Konunun artık adalete intikal etmiş olması sebebiyle, haberin duyulmasının ardından oluşabilecek bilgi kirliliğini ve gerçek dışı yorumları önlemek ümidiyle, sadece bu kapsamda, basın ve kamuoyunu bizzat bilgilendirmeyi tercih ediyorum.

Beni henüz iki aylıkken annem Suna Kıraç’la birlikte evlat edinen ve büyük bir sevgi ve özenle yetiştiren babam İnan Kıraç’ın içine düşmüş olduğu durumdan kurtulabilmesi için tek bir başka şans dahi kalmış olsaydı hiç kuşkusuz o yolu seçiyor olurdum. 

Ancak gerek babamı koruma arzum, gerek babamın yönetimindeki kurum ve kuruluşların sağlığı ve devamlılığı konusunda hissettiğim sorumluluk ve gerekse de annemin manevi ve maddi mirasının korunması yönündeki iradem bu kararı almayı zorunlu hale getirmiştir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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