87 Yaşındaki İş İnsanı İnan Kıraç, Hastaneden Rapor Alarak Evlendi
87 Yaşındaki İş İnsanı İnan Kıraç, Hastaneden Rapor Alarak Evlendi
Patronlar Dünyası’nın haberine göre; 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, tedavi gördüğü Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden rapor alarak evlendi. 75 yaşındaki Emine Alagonya ile evlenen İnan Kıraç’ın eşi vakfının genel müdürlüğünü yapıyor.
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87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alagonya ile evlendi. Emine Alangoya yaklaşık 52 yıl Koç Holding’in finans grubunda çalışan bir isim ve şu anda da İnan Kıraç’ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yapıyor. Bir süre önce Emine Alangoya’nın iki kızı da İnan Kıraç vakfından çalışmaya başladı.
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Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; Bir süre önce, İnan Kıraç’ın 40 yıllık asistanı Ayşe Kurt’u işten çıkarmasını ve başta kızı İpek Kıraç olmak üzere bir çok insanla arasının bozulmasını isim vermeden Emine Alangoya’ya bağlayan Can Kıraç geçtiğimiz aylarda sosyal medyasından ağabeyi İnan Kıraç’a yönelik olarak şu iddiada bulunmuştu:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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