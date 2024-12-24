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Balıkesir'de Patlayıcı Üretilen Fabrikada Patlama: 12 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

Balıkesir'de Patlayıcı Üretilen Fabrikada Patlama: 12 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.12.2024 - 09:36 Son Güncelleme: 24.12.2024 - 10:49

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada yaşanan patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Olay sonrasında Anadolu Ajansı canlı yayınında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ölü sayısının 12, yaralı sayısının da 4 olduğunu, yaralıların durumunun iyi olduğunu açıkladı. 

Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin soruşturması sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olay sonrasında açıklamasında “Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir” dedi.

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Patlama sonrasında olay yerinden gelen ilk görüntüler...

Karesi ilçesinde, patlayıcı üretilen bir fabrikanın üretim bölümünde saat 08.30 sıralarında patlama oldu. Patlamayla birlikte fabrikada büyük hasar oluştu.

Karesi ilçesinde, patlayıcı üretilen bir fabrikanın üretim bölümünde saat 08.30 sıralarında patlama oldu. Patlamayla birlikte fabrikada büyük hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ölü sayısının 12 yararlı sayısının da 4 olduğunu duyurdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ölü sayısının 12 yararlı sayısının da 4 olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Anadolu Ajansı canlı yayınında yaptığı açıklamada ölü sayısının 12 olduğunu belirtti..

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Anadolu Ajansı canlı yayınında yaptığı açıklamada ölü sayısının 12 olduğunu belirtti..

“Henüz sebebi belli olmayan bir patlama meydana geldi. Tüm arama kurtarma, AFAD tüm kuruluşlar orada. 3 yaralı 13 can kaybı var. Büyük üzüntü duyuyoruz. Savcılık soruşturma başlattı. Bunun sebebinin ne olduğunu öğrenmek için gayret ediyoruz. Vefat edenlere rahmet diliyoruz. 3 yaralının durumunun iyi olduğunu öğrendim valimizden.”

Patlama sonrasında fabrika çevresinden görüntüler...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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