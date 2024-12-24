Balıkesir'de Patlayıcı Üretilen Fabrikada Patlama: 12 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada yaşanan patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Olay sonrasında Anadolu Ajansı canlı yayınında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ölü sayısının 12, yaralı sayısının da 4 olduğunu, yaralıların durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin soruşturması sürüyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olay sonrasında açıklamasında “Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir” dedi.
Patlama sonrasında olay yerinden gelen ilk görüntüler...
Karesi ilçesinde, patlayıcı üretilen bir fabrikanın üretim bölümünde saat 08.30 sıralarında patlama oldu. Patlamayla birlikte fabrikada büyük hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ölü sayısının 12 yararlı sayısının da 4 olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Anadolu Ajansı canlı yayınında yaptığı açıklamada ölü sayısının 12 olduğunu belirtti..
Patlama sonrasında fabrika çevresinden görüntüler...
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