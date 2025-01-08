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İslam Memiş “Sürpriz Gelişme” Diyerek Duyurdu: Esnafa 5 Yıl Erken Emeklilik Hakkı Gelebilir

İslam Memiş “Sürpriz Gelişme” Diyerek Duyurdu: Esnafa 5 Yıl Erken Emeklilik Hakkı Gelebilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.01.2025 - 11:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023’te yaptığı bir açıklamada küçük esnafa erken emeklilik mesajını vermiş ve “Küçük esnafımızın prim gününü 7.200 güne indiriyoruz' demişti. Ancak geçen bu zamana kadar esnafa erken emeklilik ile ilgili bir düzenleme gerçekleşmedi. 

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100’de yayımlanan yazısında beklenilen erken emeklilik hakkının bu yıl gelebileceğini ileri sürdü.

Memiş yazısında “Bu yıl sürpriz bir gelişme yaşanmasını bekliyorum” ifadelerine yer verdi. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında küçük esnafın erken emekli olabileceği konusunda bir düzenleme yapacaklarına dair mesaj vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında küçük esnafın erken emekli olabileceği konusunda bir düzenleme yapacaklarına dair mesaj vermişti.

Erdoğan, 2023 Mayıs ayında gerçekleştirdiği bir mitingde 'Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak.' ifadelerini kullanmıştı.

Bir buçuk yıl geçmesine rağmen esnafı heyecanlandıran bu sözlerin üzerine bir düzenleme gerçekleşmedi.

Bir buçuk yıl geçmesine rağmen esnafı heyecanlandıran bu sözlerin üzerine bir düzenleme gerçekleşmedi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, köşe yazısında bu yıl sürprizlerin yaşanabileceğini duyurdu. Memiş'e göre sürprizlerden biri küçük esnafa erken emeklilik hakkı olabilir.

“Bu yıl sürpriz gelişme yaşanabilir.”

“Bu yıl sürpriz gelişme yaşanabilir.”

Memiş, esnafa 5 yıl erken emeklilik hakkına dair şu bilgiyi veriyor:

“Bu yıl beklediğim yeni düzenleme ile bağ-kur sigortalısı küçük esnafa büyük avantajlar sunuyor. Normalde 9.000 gün olarak aranan prim ödeme şartı, bu düzenleme ile 7.200 güne düşürülüyor. Böylece esnaflar, 5 yıl daha erken emekli olma hakkına kavuşacak.”

Kaynak

“Bağ-kurlular da SSK'lılarla aynı prim gün sayısıyla emekli olabilecek.”

“Bağ-kurlular da SSK'lılarla aynı prim gün sayısıyla emekli olabilecek.”

“SSK'lıların 7.200 gün primle emeklilik imkanı bulunurken, bağ-kurluların 9.000 gün primle emekli olması yıllardır büyük bir eşitsizlik yaratıyordu. Yeni düzenleme sayesinde bağ-kurlular da SSK'lılarla aynı prim gün sayısıyla emekli olabilecek.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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