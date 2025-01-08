İslam Memiş “Sürpriz Gelişme” Diyerek Duyurdu: Esnafa 5 Yıl Erken Emeklilik Hakkı Gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023’te yaptığı bir açıklamada küçük esnafa erken emeklilik mesajını vermiş ve “Küçük esnafımızın prim gününü 7.200 güne indiriyoruz' demişti. Ancak geçen bu zamana kadar esnafa erken emeklilik ile ilgili bir düzenleme gerçekleşmedi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100’de yayımlanan yazısında beklenilen erken emeklilik hakkının bu yıl gelebileceğini ileri sürdü.

Memiş yazısında “Bu yıl sürpriz bir gelişme yaşanmasını bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

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