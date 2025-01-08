İslam Memiş “Sürpriz Gelişme” Diyerek Duyurdu: Esnafa 5 Yıl Erken Emeklilik Hakkı Gelebilir
İslam Memiş “Sürpriz Gelişme” Diyerek Duyurdu: Esnafa 5 Yıl Erken Emeklilik Hakkı Gelebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023’te yaptığı bir açıklamada küçük esnafa erken emeklilik mesajını vermiş ve “Küçük esnafımızın prim gününü 7.200 güne indiriyoruz' demişti. Ancak geçen bu zamana kadar esnafa erken emeklilik ile ilgili bir düzenleme gerçekleşmedi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100’de yayımlanan yazısında beklenilen erken emeklilik hakkının bu yıl gelebileceğini ileri sürdü.
Memiş yazısında “Bu yıl sürpriz bir gelişme yaşanmasını bekliyorum” ifadelerine yer verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında küçük esnafın erken emekli olabileceği konusunda bir düzenleme yapacaklarına dair mesaj vermişti.
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Bir buçuk yıl geçmesine rağmen esnafı heyecanlandıran bu sözlerin üzerine bir düzenleme gerçekleşmedi.
“Bu yıl sürpriz gelişme yaşanabilir.”
“Bağ-kurlular da SSK'lılarla aynı prim gün sayısıyla emekli olabilecek.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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