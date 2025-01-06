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Milyonlarca Çalışanın En Az İki Maaşı Kesilecek! SGK Uzmanı İsa Karakaş Duyurdu

Milyonlarca Çalışanın En Az İki Maaşı Kesilecek! SGK Uzmanı İsa Karakaş Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.01.2025 - 12:45

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde yayımlanan köşesinde çalışanların maaşına uygulanacak yeni vergi tarifesini yazdı. Karakaş, yazısında çalışanların en az 2 maaşının vergiye gideceğini belirtti. Karakaş yazısında 'Çalışanlar zamlı maaşı alır almaz ya da takip eden ayda maaşlarında önemli oranda azalma olması söz konusu olmaktadır' dedi. 

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Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri ücret gelirleri gelir vergisine tabi. Ücretlerin vergilendirmesinde her yıl vergi tarifesi esas alınıyor.

Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri ücret gelirleri gelir vergisine tabi. Ücretlerin vergilendirmesinde her yıl vergi tarifesi esas alınıyor.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde yayımlanan köşesinde maaşlara uygulanacak yeni vergi tarifesini yazdı.

Milyonlarca çalışanın en az iki maaşında azalama olacağını belirten Karakaş, vergilendirmede yeni tarifeyi yazdı.

Milyonlarca çalışanın en az iki maaşında azalama olacağını belirten Karakaş, vergilendirmede yeni tarifeyi yazdı.

  • 158 bin liraya kadar olan gelirler için vergi oranı yüzde 15 olarak belirlendi. 

  • 158 bin lira ile 330 bin lira arasında gelir elde edenler için, 158 bin TL'ye kadar olan kısım için 23 bin 700 TL vergi ödenecek ve bu tutarı aşan kısmın yüzde 20'si vergilendirilecek.

  • 330 bin TL ile 800 bin TL arasında gelir elde edenler için, 330 bin TL'lik kısmın vergisi 58 bin 100 TL olacak.

"Çalışanların 1-2 maaşı yıl sonuna gelindiğinde vergiye gidecek."

"Çalışanların 1-2 maaşı yıl sonuna gelindiğinde vergiye gidecek."

'2024 yılında yukarıdaki tarifenin ilk dilimi 110.00 TL’den başlamakta iken yeni tarifede 158.000 TL’ye, en üst dilim ise 3.000.000 TL'den 4.300.000 TL’ye yükselmiştir. Oranlarda ise herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

Dolayısıyla bu sene de aynı senaryo tekrarlayacak ve çalışanların 1-2 maaşı yıl sonuna gelindiğinde vergiye gidecek.'

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2025 yılı için asgari geçim indirimi (AGİ) alınacak mı?

2025 yılı için asgari geçim indirimi (AGİ) alınacak mı?

'Asgari geçim indirimi (AGİ) çalışanın ödediği gelir vergisi tutarı esas alınarak hesaplanmaktadır. 2025 yılında da asgari ücret gelir vergisinden muaf olduğundan asgari geçim indirimi (AGİ) verilmesinin söz konusu olmadığını söyleyebiliriz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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