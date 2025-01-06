Milyonlarca Çalışanın En Az İki Maaşı Kesilecek! SGK Uzmanı İsa Karakaş Duyurdu

158 bin liraya kadar olan gelirler için vergi oranı yüzde 15 olarak belirlendi.

158 bin lira ile 330 bin lira arasında gelir elde edenler için, 158 bin TL'ye kadar olan kısım için 23 bin 700 TL vergi ödenecek ve bu tutarı aşan kısmın yüzde 20'si vergilendirilecek.