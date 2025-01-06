Milyonlarca Çalışanın En Az İki Maaşı Kesilecek! SGK Uzmanı İsa Karakaş Duyurdu
Milyonlarca Çalışanın En Az İki Maaşı Kesilecek! SGK Uzmanı İsa Karakaş Duyurdu
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde yayımlanan köşesinde çalışanların maaşına uygulanacak yeni vergi tarifesini yazdı. Karakaş, yazısında çalışanların en az 2 maaşının vergiye gideceğini belirtti. Karakaş yazısında 'Çalışanlar zamlı maaşı alır almaz ya da takip eden ayda maaşlarında önemli oranda azalma olması söz konusu olmaktadır' dedi.
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Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri ücret gelirleri gelir vergisine tabi. Ücretlerin vergilendirmesinde her yıl vergi tarifesi esas alınıyor.
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Milyonlarca çalışanın en az iki maaşında azalama olacağını belirten Karakaş, vergilendirmede yeni tarifeyi yazdı.
"Çalışanların 1-2 maaşı yıl sonuna gelindiğinde vergiye gidecek."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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