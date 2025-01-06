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Mahfi Eğilmez’den Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Grafiği: “Ortaya Çıkan Facia” Sözleriyle Anlattı

Mahfi Eğilmez’den Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Grafiği: “Ortaya Çıkan Facia” Sözleriyle Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.01.2025 - 10:55

Asgari ücrete ve emekli maaşına yapılan zamlar beklentinin altına kaldı. Asgari ücrete yüzde 30 SSK ve Bağ-kur emeklisine  yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Zamma tepkiler sürerken ekonomist Mahfi Eğilmez, bir grafikle yaşanılanları özetledi. Eğilmez, yazısında 'Bu yanlış ekonomi politikasıyla ortaya çıkan facianın, kayıpların hesabını niçin asgari ücretli, ücretli, emekli, halk ödüyor?' diye sordu.

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2025 yılı için yapılan maaş zamları beklentilerin altında kaldı. Asgari ücretli milyonlarca çalışan en az yüzde 35 zam beklerken yüzde 30 zam gerçeğiyle karşılaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15.75; memur emeklisi ise yüzde 11.54 oranında zam aldı.

2025 yılı için yapılan maaş zamları beklentilerin altında kaldı. Asgari ücretli milyonlarca çalışan en az yüzde 35 zam beklerken yüzde 30 zam gerçeğiyle karşılaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15.75; memur emeklisi ise yüzde 11.54 oranında zam aldı.

Zamma dair tepkiler art arda sıralandı. Vatandaşlar maaş zamlarının enflasyonun altında kalmasına tepki gösterdi. Ancak asgari ücrete bu tepkilere rağmen bir düzenleme yapılmadı.

Zamma dair tepkiler art arda sıralandı. Vatandaşlar maaş zamlarının enflasyonun altında kalmasına tepki gösterdi. Ancak asgari ücrete bu tepkilere rağmen bir düzenleme yapılmadı.

Emekli maaşlarına dair düzenlemenin ışığı ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, 'Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum' dedi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Enflasyonu Düşürme Başarısı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Eğilmez, ekonomide uygulanan yanlış politikayı grafiklerle anlattı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Enflasyonu Düşürme Başarısı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Eğilmez, ekonomide uygulanan yanlış politikayı grafiklerle anlattı.

Kaynak

"Bu yanlış politikayla başladığımız noktaya gelemedik."

"Bu yanlış politikayla başladığımız noktaya gelemedik."

'Kırıklı çizgi 'faiz sebep enflasyon sonuç' diyerek giriştiğimiz faiz düşürme operasyonundan sonra oluşan durumu gösteriyor. Bu yanlış politikayla yüzde 80’lere yükselmesine neden olduğumuz TÜİK TÜFE enflasyonunda henüz başladığımız noktaya gelemedik. 

2025 yılı boyunca aylık ortalama yüzde 1,5 enflasyon oranını yakalarsak enflasyonu yıl sonunda yüzde 19,56’ya düşüreceğiz.'

"Faizi enflasyonun çok altında tutarak böyle bir enflasyona neden olmak nedir?"

"Faizi enflasyonun çok altında tutarak böyle bir enflasyona neden olmak nedir?"

'Bu iki grafiğe bakınca ben 2023 ortalarından sonra enflasyonu düşürmede bir başarı görüyorum. Ne var ki buna başarı diyebilmek için mesela yeni bir hükümetin göreve gelmiş olması gerekir. Oysa aynı siyasal iktidar devam ediyor.'

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Eğilmez, grafiklerden yola çıkarak "Yanlış ekonomi politikasıyla ortaya çıkan facianın, kayıpların hesabını niçin asgari ücretli, ücretli, emekli, halk ödüyor?" sorusunu yöneltti.

Eğilmez, grafiklerden yola çıkarak "Yanlış ekonomi politikasıyla ortaya çıkan facianın, kayıpların hesabını niçin asgari ücretli, ücretli, emekli, halk ödüyor?" sorusunu yöneltti.

O zaman şu soruyu sormak gerekiyor: Eğer 2023 ortalarından sonra faizi yükselterek enflasyonu düşürmek başarıysa 2021 Eylülünden 2023 ortalarına kadar faizi enflasyonun çok altında tutarak böyle bir enflasyona neden olmak nedir? Bu yanlış ekonomi politikasıyla ortaya çıkan facianın, kayıpların hesabını niçin asgari ücretli, ücretli, emekli, halk ödüyor?

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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