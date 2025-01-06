Mahfi Eğilmez’den Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Grafiği: “Ortaya Çıkan Facia” Sözleriyle Anlattı
Mahfi Eğilmez’den Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Grafiği: “Ortaya Çıkan Facia” Sözleriyle Anlattı
Asgari ücrete ve emekli maaşına yapılan zamlar beklentinin altına kaldı. Asgari ücrete yüzde 30 SSK ve Bağ-kur emeklisine yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Zamma tepkiler sürerken ekonomist Mahfi Eğilmez, bir grafikle yaşanılanları özetledi. Eğilmez, yazısında 'Bu yanlış ekonomi politikasıyla ortaya çıkan facianın, kayıpların hesabını niçin asgari ücretli, ücretli, emekli, halk ödüyor?' diye sordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025 yılı için yapılan maaş zamları beklentilerin altında kaldı. Asgari ücretli milyonlarca çalışan en az yüzde 35 zam beklerken yüzde 30 zam gerçeğiyle karşılaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15.75; memur emeklisi ise yüzde 11.54 oranında zam aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zamma dair tepkiler art arda sıralandı. Vatandaşlar maaş zamlarının enflasyonun altında kalmasına tepki gösterdi. Ancak asgari ücrete bu tepkilere rağmen bir düzenleme yapılmadı.
Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Enflasyonu Düşürme Başarısı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Eğilmez, ekonomide uygulanan yanlış politikayı grafiklerle anlattı.
"Bu yanlış politikayla başladığımız noktaya gelemedik."
"Faizi enflasyonun çok altında tutarak böyle bir enflasyona neden olmak nedir?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğilmez, grafiklerden yola çıkarak "Yanlış ekonomi politikasıyla ortaya çıkan facianın, kayıpların hesabını niçin asgari ücretli, ücretli, emekli, halk ödüyor?" sorusunu yöneltti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın