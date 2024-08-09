Erdoğan'ın Muhalefeti Eleştirmek İçin Kullandığı "Ev Zencisi" Tabiri Nereden Geliyor?
Erdoğan'ın Muhalefeti Eleştirmek İçin Kullandığı "Ev Zencisi" Tabiri Nereden Geliyor?
Son zamanlarda internete getirilen kısıtlamalar ülkenin en büyük gündemi. Wattpad'den başlayan yasaklar zinciri önce Instagram'a ardından oyun platformu Roblox'a kadar uzandı. Hatta kamuoyu da engellenecek yeni mecranın ne olacağını konuşuyor. Söylentilere göre en yakın aday Çin menşeili TikTok. Erdoğan yasakları eleştirenleri 'ev zencisi' tabirini kullanarak eleştirdi. Peki bu deyim nereden geliyor?
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Erdoğan geçtiğimiz günlerde muhalifleri şu sözlerle eleştirmişti...
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Ardından Cüneyt Özdemir gibi pek çok isim bu tartışmaya dahil oldu.
Peki ev zenciliği nedir?
Tabii bu tiplemenin en belirgin özelliği ise kraldan çok kralcı olması, kendisi gibi köle olan diğer siyahilere sahibinden daha fazla zulmetmesi gibi özelliklerdi.
İnsan hakları konusunda beyazlarla işbirliği yapanlara takılan benzer anlamda bir diğer tabir ise "Uncle Tom".
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Ev zencisi böyle bir deyimken bu tabire siyasi derinlik katan ise ABD'li aktivist Malcolm X oldu
Bu konuşmanın ardından ev zenciliği sadece ABD'deki siyahilere ait olmaktan çıkıp genel bir kavram olarak literatüre girdi.
Aynı tabir Jay Z'nin 2018 çıkışlı The Story of O.J. parçasında da kullanıldı.
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