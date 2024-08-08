"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımıyla Gurme Bilgiye Doyuran Twitter Kullanıcıları
"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımıyla Gurme Bilgiye Doyuran Twitter Kullanıcıları
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Akımın tetiğini çeken paylaşımla başlayalım.
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2005 yılına dönüyoruz...
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Mahallenin adı kuş olsa daha mantıklıymış.
Biraz Yeşilçam...
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Etimolojik bilgi de geldi.
Biraz da müzik
Biraz daha!
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