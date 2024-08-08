"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımıyla Gurme Bilgiye Doyuran Twitter Kullanıcıları

Twitter'da şimdiye kadar binlerce akım gördük ama bunların en istikrarlısı kesinlikle 'bana bilmediğim bir şey söyle' akımı. Yeni fotoğraflar bitmediği gibi ilginç bilgiler de bitmiyor. Bize de sağda solda satmalık faydasız ama eğlenceli 'infolar' kalıyor.