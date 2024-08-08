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"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımıyla Gurme Bilgiye Doyuran Twitter Kullanıcıları

"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımıyla Gurme Bilgiye Doyuran Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.08.2024 - 17:16

Twitter'da şimdiye kadar binlerce akım gördük ama bunların en istikrarlısı kesinlikle 'bana bilmediğim bir şey söyle' akımı. Yeni fotoğraflar bitmediği gibi ilginç bilgiler de bitmiyor. Bize de sağda solda satmalık faydasız ama eğlenceli 'infolar' kalıyor.

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Akımın tetiğini çeken paylaşımla başlayalım.

Akımın tetiğini çeken paylaşımla başlayalım.
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2005 yılına dönüyoruz...

2005 yılına dönüyoruz...

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Mahallenin adı kuş olsa daha mantıklıymış.

Mahallenin adı kuş olsa daha mantıklıymış.
twitter.com

Biraz Yeşilçam...

Biraz Yeşilçam...
twitter.com
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twitter.com

Etimolojik bilgi de geldi.

Etimolojik bilgi de geldi.
twitter.com

Biraz da müzik

Biraz da müzik
twitter.com

Biraz daha!

Biraz daha!
twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

👇

👇
twitter.com

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