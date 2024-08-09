Yepyeni Derdimiz Instagram'dan Çıkınca VPN'i Açık Unutma Sorununa Çözüm Bulundu
Yepyeni Derdimiz Instagram'dan Çıkınca VPN'i Açık Unutma Sorununa Çözüm Bulundu
Instagram yasaklansa da görüntülenmelerden ve etkileşimden anladığımız kadarıyla pek çok kişi VPN veya DNS servisleri kullanıyor. Uygulama marketlerindeki talep de bu tezi kanıtlıyor. Ancak kimi zaman aç kapa yapmak unutulabiliyor. Bu da VPN servisleri nedeniye hızımızın düşüp telefonumuzun ısınmasına neden olabiliyor.
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Pek çok kişi Instagram'a VPN'le giriyor...
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Ancak çoğu zaman açık unutulabiliyor.
Fatih Kadir Akın isimli X kullanıcısı da iPhone kullananlar için bu sorunun çözümünü paylaştı.
Tek tek anlattı.
Bu da uzun versiyonu.
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