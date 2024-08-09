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Yepyeni Derdimiz Instagram'dan Çıkınca VPN'i Açık Unutma Sorununa Çözüm Bulundu

Yepyeni Derdimiz Instagram'dan Çıkınca VPN'i Açık Unutma Sorununa Çözüm Bulundu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.08.2024 - 14:15

Instagram yasaklansa da görüntülenmelerden ve etkileşimden anladığımız kadarıyla pek çok kişi VPN veya DNS servisleri kullanıyor. Uygulama marketlerindeki talep de bu tezi kanıtlıyor. Ancak kimi zaman aç kapa yapmak unutulabiliyor. Bu da VPN servisleri nedeniye hızımızın düşüp telefonumuzun ısınmasına neden olabiliyor.

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Pek çok kişi Instagram'a VPN'le giriyor...

Pek çok kişi Instagram'a VPN'le giriyor...

Ancak çoğu zaman açık unutulabiliyor.

Ancak çoğu zaman açık unutulabiliyor.
twitter.com

Fatih Kadir Akın isimli X kullanıcısı da iPhone kullananlar için bu sorunun çözümünü paylaştı.

Fatih Kadir Akın isimli X kullanıcısı da iPhone kullananlar için bu sorunun çözümünü paylaştı.
twitter.com

Tek tek anlattı.

Bu da uzun versiyonu.

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