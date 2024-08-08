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Umre Ziyaretinde Tacizde Bulunduğu Gerekçesiyle Tutuklanan Akademisyen Olan Biteni Anlattı

Umre Ziyaretinde Tacizde Bulunduğu Gerekçesiyle Tutuklanan Akademisyen Olan Biteni Anlattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.08.2024 - 15:24

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan Muhammed Ali Çağlar iki yıl önce umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'da taciz iddiası ile tutuklanmış, 1.5 yıllık hapis hayatının ardından geçtiğimiz aylarda serbest bırakılmıştı. Çağlar olan biteni Twitter sayfasından paylaştı.

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Aralık 2022'de anne ve babasıyla umre ziyaretinde bulunan Muhammed Ali Çağlar 2024'ün Nisan ayında serbest bırakılmıştı.

Aralık 2022'de anne ve babasıyla umre ziyaretinde bulunan Muhammed Ali Çağlar 2024'ün Nisan ayında serbest bırakılmıştı.

Olan biteni Twitter sayfasında paylaştı.

Olan biteni Twitter sayfasında paylaştı.

"Delil yetersizliğinden salındım."

"Delil yetersizliğinden salındım."

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Olay tavaf esnasında yaşandı.

Olay tavaf esnasında yaşandı.
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Rüşvet için düzmece kurulmuş.

Rüşvet için düzmece kurulmuş.

Kamera kayıtları talep edildi.

Kamera kayıtları talep edildi.

Sağlık problemlerim daha da kötüleşti

Sağlık problemlerim daha da kötüleşti

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Umreye gidecekleri uyardı.

Umreye gidecekleri uyardı.
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Paylaşımını şu şekilde bitirdi.

Paylaşımını şu şekilde bitirdi.

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