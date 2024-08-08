Umre Ziyaretinde Tacizde Bulunduğu Gerekçesiyle Tutuklanan Akademisyen Olan Biteni Anlattı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan Muhammed Ali Çağlar iki yıl önce umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'da taciz iddiası ile tutuklanmış, 1.5 yıllık hapis hayatının ardından geçtiğimiz aylarda serbest bırakılmıştı. Çağlar olan biteni Twitter sayfasından paylaştı.