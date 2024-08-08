Roblox Yasağına Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Sert Tepki 'Anamız Değilsin, Babamız Değilsin'

Instagram'ın ardından dünyanın en popüler oyun platformalarından biri olan Roblox'a da yasak geldi! Yasağa tepki verenler olduğu gibi destekleyenler de oldu. Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş ise 'Sarı öküzü vermeyin' diyerek erişim engeline isyan etti.

İşte, detaylar...