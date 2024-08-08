Roblox Yasağına Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Sert Tepki 'Anamız Değilsin, Babamız Değilsin'
Roblox Yasağına Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Sert Tepki 'Anamız Değilsin, Babamız Değilsin'
Instagram'ın ardından dünyanın en popüler oyun platformalarından biri olan Roblox'a da yasak geldi! Yasağa tepki verenler olduğu gibi destekleyenler de oldu. Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş ise 'Sarı öküzü vermeyin' diyerek erişim engeline isyan etti.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile 2 Ağustos tarihinde Instagram'a getirilen erişim engeli, kısa zamanda Türkiye'nin gündemine oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez de popüler oyun platformu Roblox'a kapatma kararı geldi! Mahkeme kararın gerekçesi olarak, oyun yazma ve oynama platformu Roblox'ta yer alan bazı içeriklerin 'çocuk istismarına neden olduğunu' işaret etti.
Milyonlarca kullanıcın yer aldığı platformun kapanmasının ardından 'TikTok da kapatılacak mı?' tartışması başlarken, X üzerinden tepkiler de gecikmedi.
Sarı Öküzü vermeyin diyen Özgür Demirtaş da 'Anayasal Özgürlükler Engellenemez.' diyenler arasındaydı.
Ünlü ekonomist, 'Anamız değilsin, Babamız değilsin. Ebeveyn değilsin. YASAKLAR zayıflığın göstergesidir.' diyerek yasaklara isyan etti. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii bu fikir herkesi endişelendirdi... 👇
Bir yandan Roblox açılsın diyenler de vardı! 👇
Bir yandan Instagram ile Roblox aynı değil diyenler de... 👇
Roblox yasağına destek verenler de oldu! 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın