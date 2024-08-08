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Roblox Yasağına Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Sert Tepki 'Anamız Değilsin, Babamız Değilsin'

Roblox Yasağına Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Sert Tepki 'Anamız Değilsin, Babamız Değilsin'

özgür demirtaş Erişim Engeli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 13:30

Instagram'ın ardından dünyanın en popüler oyun platformalarından biri olan Roblox'a da yasak geldi! Yasağa tepki verenler olduğu gibi destekleyenler de oldu. Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş ise 'Sarı öküzü vermeyin' diyerek erişim engeline isyan etti. 

İşte, detaylar...

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile 2 Ağustos tarihinde Instagram'a getirilen erişim engeli, kısa zamanda Türkiye'nin gündemine oturdu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile 2 Ağustos tarihinde Instagram'a getirilen erişim engeli, kısa zamanda Türkiye'nin gündemine oturdu.

Yaklaşık olarak 58 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'a getirilen yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağı konuşuluyordu ki bir erişim engeli daha geldi!

Bu kez de popüler oyun platformu Roblox'a kapatma kararı geldi! Mahkeme kararın gerekçesi olarak, oyun yazma ve oynama platformu Roblox'ta yer alan bazı içeriklerin 'çocuk istismarına neden olduğunu' işaret etti.

Bu kez de popüler oyun platformu Roblox'a kapatma kararı geldi! Mahkeme kararın gerekçesi olarak, oyun yazma ve oynama platformu Roblox'ta yer alan bazı içeriklerin 'çocuk istismarına neden olduğunu' işaret etti.

Dünyada 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunan Roblox'un oyuncularının yüzde 4.43'ü Türk. Esport.net verilerine göre Türkiye'de platformun 9 milyondan fazla oyuncusu bulunuyor.

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Milyonlarca kullanıcın yer aldığı platformun kapanmasının ardından 'TikTok da kapatılacak mı?' tartışması başlarken, X üzerinden tepkiler de gecikmedi.

Milyonlarca kullanıcın yer aldığı platformun kapanmasının ardından 'TikTok da kapatılacak mı?' tartışması başlarken, X üzerinden tepkiler de gecikmedi.

Yeni Hedef TikTok mu?

Sarı Öküzü vermeyin diyen Özgür Demirtaş da 'Anayasal Özgürlükler Engellenemez.' diyenler arasındaydı.

Sarı Öküzü vermeyin diyen Özgür Demirtaş da 'Anayasal Özgürlükler Engellenemez.' diyenler arasındaydı.
twitter.com

Ünlü ekonomist, 'Anamız değilsin, Babamız değilsin. Ebeveyn değilsin. YASAKLAR zayıflığın göstergesidir.' diyerek yasaklara isyan etti. 👇

Ünlü ekonomist, 'Anamız değilsin, Babamız değilsin. Ebeveyn değilsin. YASAKLAR zayıflığın göstergesidir.' diyerek yasaklara isyan etti. 👇
twitter.com
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Tabii bu fikir herkesi endişelendirdi... 👇

Tabii bu fikir herkesi endişelendirdi... 👇
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Bir yandan Roblox açılsın diyenler de vardı! 👇

Bir yandan Roblox açılsın diyenler de vardı! 👇
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Bir yandan Instagram ile Roblox aynı değil diyenler de... 👇

Bir yandan Instagram ile Roblox aynı değil diyenler de... 👇
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Roblox yasağına destek verenler de oldu! 👇

Roblox yasağına destek verenler de oldu! 👇
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