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Roblox Nedir? Roblox Nasıl İndirilir ve Uygulaması Ücretsiz mi?

Roblox Nedir? Roblox Nasıl İndirilir ve Uygulaması Ücretsiz mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 19:43

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan Roblox, erişim engeli ile karşı karşıya! Instagram'dan sonra BTK kararıyla engellenen platform hakkında pek çok soru soruluyor. Peki, Roblox nedir? Roblox nasıl oynanır?

İşte, detaylar...

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Roblox Nedir?

Roblox Nedir?

2006 yılında David Baszucki ve Erik Cassel tarafından kurulan Roblox, çevrimiçi bir oyun platformudur. Roblox, sadece sosyal bir oyun platformu olmanın yanında bir oyun motorudur. 

Platform, kullanıcılarına kendi oyunlarını oluşturma ve oluşturulan oyunları oynama fırsatını bir arada sunuyor.

Çocuklar ve gençler tarafından tercih edilen son derece popüler bir platform olan Roblox, dünya çapında milyonlarca aktif kullanıya sahip.

Çocuklar ve gençler tarafından tercih edilen son derece popüler bir platform olan Roblox, dünya çapında milyonlarca aktif kullanıya sahip.

Roblox Studio üzerinden kendi oyunlarını tasarlayan oyunculara, sanal dünya tasarlama imkanı sunan platform, aynı zamanda kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Lua programlama dili ile çalışıyor. 

Roblox, oyunculara birbiriyle sosyal etkileşim imkanı sunuyor. Oyuncular, platform üzerinden birbirleriyle sohbet edip, arkadaşlık kurabiliyor.

Peki, Roblox Ücretsiz mi?

Peki, Roblox Ücretsiz mi?

Roblox, ücretsiz oyun oynanabilen bir platform olsa da oyun içi satın alımlar söz konusu olabilir. Bu satın alımlar 'Robux' adlı sanal para birimi ile gerçekleştirilir. 

Robux, oyun içi kozmetikler, oyunlar ve diğer sanal öğeler için kullanılır.

Roblox, 2020 yılının Ağustos ayından beri 164 milyondan fazla yalık aktif kullanıcıya sahiptir.

Roblox, 2020 yılının Ağustos ayından beri 164 milyondan fazla yalık aktif kullanıcıya sahiptir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), 16 yaş ve altı çocukların yarısından fazlası tarafından tercih edilmektedir.

Roblox Nereden İndirilir, Nasıl Kullanılır?

Roblox Nereden İndirilir, Nasıl Kullanılır?

Roblox, üzerinden oyun yazmak ya da oyun oynamak için masaüstü ya da mobil uygulama indirmek gerekmektedir. Uygulama, Windows, macOS, iOS, Android ve Xbox One gibi çeşitli platformlarda mevcuttur.  

Uygulamayı kuran kişiler, hesap oluşturarak Roblox dünyasına kolayca dahil olabilir.

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