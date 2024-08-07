Roblox Nedir? Roblox Nasıl İndirilir ve Uygulaması Ücretsiz mi?

2006 yılında David Baszucki ve Erik Cassel tarafından kurulan Roblox, çevrimiçi bir oyun platformudur. Roblox, sadece sosyal bir oyun platformu olmanın yanında bir oyun motorudur.

Platform, kullanıcılarına kendi oyunlarını oluşturma ve oluşturulan oyunları oynama fırsatını bir arada sunuyor.