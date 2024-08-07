Roblox Nedir? Roblox Nasıl İndirilir ve Uygulaması Ücretsiz mi?
Roblox Nedir? Roblox Nasıl İndirilir ve Uygulaması Ücretsiz mi?
Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan Roblox, erişim engeli ile karşı karşıya! Instagram'dan sonra BTK kararıyla engellenen platform hakkında pek çok soru soruluyor. Peki, Roblox nedir? Roblox nasıl oynanır?
İşte, detaylar...
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Roblox Nedir?
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Çocuklar ve gençler tarafından tercih edilen son derece popüler bir platform olan Roblox, dünya çapında milyonlarca aktif kullanıya sahip.
Peki, Roblox Ücretsiz mi?
Roblox, 2020 yılının Ağustos ayından beri 164 milyondan fazla yalık aktif kullanıcıya sahiptir.
Roblox Nereden İndirilir, Nasıl Kullanılır?
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