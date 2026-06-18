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Roblox Açıldı mı? Türkiye'de Roblox Erişim Engeli Kalktı mı?

Roblox Açıldı mı? Türkiye'de Roblox Erişim Engeli Kalktı mı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 15:28
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Türkiye’de uzun süredir erişim engeli bulunan Roblox için beklenen gelişme yaşandı. Çocuk güvenliği ve içerik denetimi gerekçeleriyle erişime kapatılan platform, yapılan yeni düzenlemelerin ardından yeniden erişime açıldı. 

Peki Roblox açıldı mı, Roblox erişim engeli kalktı mı, Roblox neden yasaklanmıştı?

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Roblox Açıldı mı?

Roblox Açıldı mı?

Roblox, 18 Haziran 2026 itibarıyla Türkiye’de yeniden erişime açıldı.

Yaklaşık 680 gün süren erişim engelinin ardından platforma Türkiye’den VPN kullanmadan giriş yapılabiliyor. Roblox’un yeniden erişime açılmasında, platform tarafından yapılan yeni güvenlik düzenlemeleri ve yaş doğrulama sistemlerinin etkili olduğu belirtildi.

Türkiye'de Roblox Erişim Engeli Kalktı mı?

Türkiye'de Roblox Erişim Engeli Kalktı mı?

Roblox erişim engeli kaldırıldı. Platform, yerel düzenlemelere uyum taahhüdü kapsamında ebeveyn denetim sistemlerinde değişikliğe gitti ve güvenlik önlemlerini artırdı.

Yapılan düzenlemelerin ardından Roblox’a Türkiye’den erişim sağlanabiliyor. Ancak bilgi metinlerine göre Discord’a yönelik erişim yasağı ise devam ediyor.

Roblox Neden Yasaklanmıştı?

Roblox Neden Yasaklanmıştı?

Roblox’a Türkiye’de çocuk güvenliği, kontrolsüz içerikler ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklerin kaldırılmaması gerekçeleriyle erişim engeli getirilmişti.

Açıklamalarda, platformda çocukların güvenliğini riske atabilecek içeriklerin bulunduğu, bu içeriklerin denetlenmesinde sorunlar yaşandığı ve çocuklara uygun olmayan bazı içeriklerin kaldırılmadığı belirtilmişti. Yeni düzenlemeler kapsamında Roblox’un yaş doğrulama sistemlerini devreye aldığı ve ebeveyn denetim panellerini güçlendirdiği aktarıldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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