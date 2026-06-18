Roblox Açıldı mı? Türkiye'de Roblox Erişim Engeli Kalktı mı?
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Türkiye’de uzun süredir erişim engeli bulunan Roblox için beklenen gelişme yaşandı. Çocuk güvenliği ve içerik denetimi gerekçeleriyle erişime kapatılan platform, yapılan yeni düzenlemelerin ardından yeniden erişime açıldı.
Peki Roblox açıldı mı, Roblox erişim engeli kalktı mı, Roblox neden yasaklanmıştı?
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Roblox Açıldı mı?
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Türkiye'de Roblox Erişim Engeli Kalktı mı?
Roblox Neden Yasaklanmıştı?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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