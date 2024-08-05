Instagram Tartışmaları Devam Ederken Fahrettin Altun'dan Açıklama: Yerli ve Millî Sosyal Medya Üretilmeli"
Instagram Tartışmaları Devam Ederken Fahrettin Altun'dan Açıklama: Yerli ve Millî Sosyal Medya Üretilmeli"
Kaynak: https://www.iletisim.gov.tr/turkce/ha...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Sosyal medya platformlarından beklentilerimiz çok açıktır. Terörizme, örgütlü suçlara, yasal olmayan faaliyetlere zemin hazırlamayın. Türk yargısıyla, emniyetiyle, kurumlarıyla iş birliği yapın” dedi.
Altun ayrıca “Yerli ve millî sosyal medya platformları üretmemiz gerekiyor” dedi.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda bir sunum gerçekleştirdi.
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İletişim Başkanı Altun, bugün yaşanılan çağda, küresel medya şirketlerinin, sosyal medya platformlarının, küresel iletişim akışına ideolojik bir çerçevede yön vermeye başladıklarını, tahrif edilmiş bilgileri yaydıklarını, sistematik dezenformasyon ürettiklerini, bütün bunların başlı başına insan hakları ihlalleri olduğunu vurguladı.
Fahrettin Altun şunları söyledi:
Dijital medya okur yazarlığı kültürü ve bu kültürün yaygınlaşmasının önemine vurgu yapan İletişim Başkanı Altun, kendilerinin bu doğrultuda eğitim materyalleri ürettiğini ve kamuoyunda bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi. Fahrettin Altun, şunları söyledi:
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