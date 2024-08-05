Cumhurbaşkanı Erdoğan Instagram İçin Konuşmadı: Günlerdir Kapalı olan Instagram Açılmıyor!

2 Ağustos'ta Türkiye'den erişime kapatılan Instagram hakkında son karar Kabine Toplantısı'nda da çıkmadı.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan ve 3 saat 15 dakika süren Kabine Toplantısı’ndan Instagram hakkında son karar çıkması bekleniyordu ancak Erdoğan, düzenlenen basın toplantısında Instagram hakkında konuşmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada “Instagram'ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok.” dedi.