Müjde Bekleyen Polatgiller Yine Yıkıldı: Dilan Polat'ın Ev Hapsi Talebinde Yeni Karar!
Müjde Bekleyen Polatgiller Yine Yıkıldı: Dilan Polat'ın Ev Hapsi Talebinde Yeni Karar!
Kara para aklama suçlamasıyla davaları devam eden Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklulukları da devam ediyor. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; haklarında 40 yıla kadar hapislerinin istendiği davada Dilan Polat ve Alper Kürşat Polat için istenen ev hapsi talebi bir kez daha reddedildi.
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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan 4 Kasım 2023 tarihinde tutuklanıp yaklaşık 8,5 aydır cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat'ın davasında sular bir türlü durulmuyor.
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Tüm Türkiye'nin takip ettiği bir dosya haline gelen Polatgiller davasında aylar sonra bir tahliye gelmiş ve Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ile kardeşi Can Doğu serbest bırakılmıştı.
Sıla ve Can kardeşlerin tahliyesinden sonra umutları artan Polat ailesi içerdeki sevdiklerinin de her an serbest bırakılacağı ümidiyle beklemeye devam ediyordu.
Haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın avukatları MASAK raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı aynı gün içinde değerlendiren mahkeme tarafından Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki itirazı reddedilmişti.
Dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine olduğunun altını çizen Dilan Polat'ın avukatı fenomenin sağlık sorunları olduğunu belirterek bir kez daha tahliye talep etmişti. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararı inceleyip, "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu" ve "kaçma şüphesinin olduğunu" belirterek itirazı reddetti.
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Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; reddedilen tahliye talebine itiraz yoluyla karşı çıktı. Yapılan değerlendirmenin yetersiz ve hatalı olduğunu vurgulayarak, yeniden tahliye talebinde bulundu. Dilekçesinde, tahliye kararı çıkmaması durumunda, ev hapsi de dahil olmak üzere çeşitli adli kontrol hükümlerinin uygulanabileceğini ifade etti. Ancak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, bu talebi kabul etmedi. Mahkeme, kararın değiştirilmesi için bir sebep olmadığına karar verdi.
Dilan Polat'ın hukuk danışmanı, mevcut hükme karşı çıktı. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, üst düzey bir yargı organı olarak, daha önce İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi ve yargı sürecini yürüten mahkemenin tutukluluk sürecinin devamına yönelik kararını onayladı.
Mahkeme, sanığın suç işlemesi konusunda güçlü bir şüphe oluşturan somut kanıtların varlığını ve adli kontrol altında serbest bırakılmanın yetersiz olacağını belirtti. Bu nedenle, itirazı reddetti ve tutukluluk durumunun devamına hükmetti.
Ayrıca örgüt yöneticisi sıfatıyla dosyada yer alan Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat da tahliyesini istedi. Mahkemeden bu isim için de tahliye çıkmadı.
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