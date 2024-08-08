Müjde Bekleyen Polatgiller Yine Yıkıldı: Dilan Polat'ın Ev Hapsi Talebinde Yeni Karar!

Kara para aklama suçlamasıyla davaları devam eden Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklulukları da devam ediyor. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; haklarında 40 yıla kadar hapislerinin istendiği davada Dilan Polat ve Alper Kürşat Polat için istenen ev hapsi talebi bir kez daha reddedildi.