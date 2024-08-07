Cem Yılmaz İkonikleşip Tüm Dünyayı Kendine Hayran Bırakan Yusuf Dikeç Pozundan Geri Kalmadı
Cem Yılmaz İkonikleşip Tüm Dünyayı Kendine Hayran Bırakan Yusuf Dikeç Pozundan Geri Kalmadı
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın atış kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ikonik pozu sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Tüm dünyaya adını duyuran Dikeç'in silah pozunu vermekten geri durmayan isimlerden biri de Cem Yılmaz oldu.
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Milli atıcımız Yusuf Dikeç mücadele ettiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile ülkemize gümüş madalya kazandırmayı başardı.
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Rakiplerinin aksine herhangi bir lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizatlar kullanmayan Dikeç'in atış sırasındaki bu duruşu sosyal medyada damgasını vurdu.
Sırıkla atlamada hem olimpiyat hem de dünya rekoru kıran İsveçli atlet Armand Duplantis'in Yusuf Dikeç pozuyla kutlama yapmasının ardından, milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci de Fenerbahçe'de kaydettiği gol sonrası ikonik poza dahil oldu.
Paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Nurgül Yeşilçay da yemek yaparken ciddi bir ifade takınıp elini cebine atarak çektiği videosuna Yusuf Dikeç'i etiketleyip "Hocam havalı olmuş mu?" diye sormuştu.
Konu dünyaca bir akım olunca yerini alan isimlerden bir diğeri de ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu.
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Olimpiyat müsabakalarını izlemek için Paris'e giden ve o anları Instagram hesabından paylaşan komedyenden gözden kaçmayan bir kare geldi.
Yusuf Dikeç'e bir selam da kendisi çakarak ikonikleşen pozu veren Cem Yılmaz silah efektini de elle yazmayı ihmal etmedi.
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