Cem Yılmaz İkonikleşip Tüm Dünyayı Kendine Hayran Bırakan Yusuf Dikeç Pozundan Geri Kalmadı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın atış kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ikonik pozu sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Tüm dünyaya adını duyuran Dikeç'in silah pozunu vermekten geri durmayan isimlerden biri de Cem Yılmaz oldu.