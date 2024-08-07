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Saygı Gecesinden Sonra Epey Değişen Rapçi Ceza'nın Son Hali Cennet Mahallesi Rüstem'e Benzetildi

Saygı Gecesinden Sonra Epey Değişen Rapçi Ceza'nın Son Hali Cennet Mahallesi Rüstem'e Benzetildi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
07.08.2024 - 17:28

Geçtiğimiz günlerde adına düzenlenen 'Saygı1' konseriyle gündeme gelen ünlü rapçi Ceza'nın son hali Cennet Mahallesi karakterlerinden 'Rüstem'e benzetildi.

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Türkçe rap müziğinin efsane isimlerinden bir tanesi olan, her şarkısıyla gönülleri fethedip büyük bir kitleye rap müzik aşkını aşılayan Ceza hala ne yapsa gündem olmaya devam ediyor.

Türkçe rap müziğinin efsane isimlerinden bir tanesi olan, her şarkısıyla gönülleri fethedip büyük bir kitleye rap müzik aşkını aşılayan Ceza hala ne yapsa gündem olmaya devam ediyor.

Rapçi Ceza, geçtiğimiz günlerde şarkılarının Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Contra, Baneva, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Candan Erçetin, Gripin ve Yener Çevik gibi isimlerce yorumlandığı "Saygı1" konseriyle bir kez daha büyük beğeni toplamıştı.

Rapçi Ceza, geçtiğimiz günlerde şarkılarının Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Contra, Baneva, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Candan Erçetin, Gripin ve Yener Çevik gibi isimlerce yorumlandığı "Saygı1" konseriyle bir kez daha büyük beğeni toplamıştı.

Şarkıları kadar özel hayatı ve kendine has havalı tarzıyla görmeye alıştığımız Ceza'nın yer aldığı son videoysa gözlerden kaçacak gibi değildi.

Şarkıları kadar özel hayatı ve kendine has havalı tarzıyla görmeye alıştığımız Ceza'nın yer aldığı son videoysa gözlerden kaçacak gibi değildi.
blog.biletino.com

Ceza, gömleği ve başına taktığı bandanayla unutulmaz dizi Cennet Mahallesi'ndeki 'Rüstem' karakterine benzetildi.

Ceza, gömleği ve başına taktığı bandanayla unutulmaz dizi Cennet Mahallesi'ndeki 'Rüstem' karakterine benzetildi.

O anları da buradan görebilirsiniz...

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Videoyu gören goygoycularsa kendilerine hakim olmayıp kendilerini yorumlara verdi. Hadi gelin bi' görelim, kimler neler demiş:

Videoyu gören goygoycularsa kendilerine hakim olmayıp kendilerini yorumlara verdi. Hadi gelin bi' görelim, kimler neler demiş:
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