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Instagram Kapalıyken TikTok'a Düşen Nurgül Yeşilçay Anlam Verilemeyen Videoları Tiye Alınca Olanlar Oldu!

Instagram Kapalıyken TikTok'a Düşen Nurgül Yeşilçay Anlam Verilemeyen Videoları Tiye Alınca Olanlar Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
07.08.2024 - 16:01

Komik ve güzel kadın tanımının sözlükteki karşılığı haline gelen Nurgül Yeşilçay, Instagram'a getirilen erişim engelinin devam etmesiyle TikTok dünyasının dipsiz çukurunu tiye alan bir paylaşımla çıkageldi.

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Rol aldığı her yapımda gözleri üzerine çekip canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Nurgül Yeşilçay'ın adını son günlerde daha sık duyuyoruz farkındaysanız.

Rol aldığı her yapımda gözleri üzerine çekip canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Nurgül Yeşilçay'ın adını son günlerde daha sık duyuyoruz farkındaysanız.

Kadrosunda bulunduğu dizi ve filmlerdeki performansı bu konuda etkili olsa da asıl olay Yeşilçay'ın sosyal medya paylaşımları...

Kadrosunda bulunduğu dizi ve filmlerdeki performansı bu konuda etkili olsa da asıl olay Yeşilçay'ın sosyal medya paylaşımları...

Eğlenceli paylaşımları ile ön plana çıkan, gündemdeki hemen hemen her olay hakkında komik videolar çekerek takipçilerini de kırıp geçiriyor adeta.

Eğlenceli paylaşımları ile ön plana çıkan, gündemdeki hemen hemen her olay hakkında komik videolar çekerek takipçilerini de kırıp geçiriyor adeta.

Hatta kendisi son olarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda hiçbir teçhizat kullanmayıp eli cebinde efsane olan ve atış kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in ikonik pozunu akım haline getirmişti.

Hatta kendisi son olarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda hiçbir teçhizat kullanmayıp eli cebinde efsane olan ve atış kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in ikonik pozunu akım haline getirmişti.

Ünlü oyuncunun paylaşımını da içeriğimizde vermiştik:

Ünlü oyuncu bu sefer de 2 Ağustos'ta erişim engeli getirilen, günler geçmesine rağmen hala kapalı halde olan Instagram konusuna parmak bastı.

Ünlü oyuncu bu sefer de 2 Ağustos'ta erişim engeli getirilen, günler geçmesine rağmen hala kapalı halde olan Instagram konusuna parmak bastı.
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İzlerken anlam vermekte güçlük çektiğimiz TikTok videolarını canlandıran Yeşilçay'ın oğlu Otto'nun da yer aldığı mini bir ekiple sergilediği performans gülmekten gözler yaş getirten cinsten oldu.

Hadi gelin, kimler neler demiş bir beraber bakalım...

Hadi gelin, kimler neler demiş bir beraber bakalım...
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