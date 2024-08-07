Filenin Sultanları'nın İlk Efsanelerindendi: Yıldız Voleybolcu Natalia Hanikoğlu'nun Son Halini Görmelisiniz

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tarih yazmaya devam eden ve tarihinde ilk kez yarı finale yükselen A Milli Voleybol Takımımız hakkında araştırmalar yapılırken eski voleybolcular da gündemimize geliyor. 2003 yılında 'Filenin Sultanları' unvanını alıp efsane olan Natalia Hanikoğlu da akıllara geldi.

Hadi gelin Natalia Hanikoğlu'nun son halini beraber görelim...