Filenin Sultanları'nın İlk Efsanelerindendi: Yıldız Voleybolcu Natalia Hanikoğlu'nun Son Halini Görmelisiniz
Filenin Sultanları'nın İlk Efsanelerindendi: Yıldız Voleybolcu Natalia Hanikoğlu'nun Son Halini Görmelisiniz
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tarih yazmaya devam eden ve tarihinde ilk kez yarı finale yükselen A Milli Voleybol Takımımız hakkında araştırmalar yapılırken eski voleybolcular da gündemimize geliyor. 2003 yılında 'Filenin Sultanları' unvanını alıp efsane olan Natalia Hanikoğlu da akıllara geldi.
Hadi gelin Natalia Hanikoğlu'nun son halini beraber görelim...
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Soluksuz devam eden 2024 Paris Olimpiyatları'nda üstün bir performans göstererek başarıdan başarıya koşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız hepimizi gururlandırıyor.
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Kadınlar voleybolda çeyrek finalde kalıp Çin'le heyecan dolu bir mücadele veren Filenin Sultanları rakibini 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yarı finale adını yazdırdı.
Göğsümüzün kabardığı, izlerken tüylerimizin diken diken olduğu voleybol takımımız sarf ettikleri ciddi emeklerle takdir toplarken eski voleybolcular da akıllara geliyor elbette.
Kadın milli voleybol takımımızla girip 'Filenin Sultanları' unvanını 2003 yılında alan efsane bir kadro vardı hatırlarsanız. Neslihan Demir, Esra Gümüş, Bahar Mert, Sinem Akap, Özlem Özçelik, Aysun Özbek, Mesude Kuyan, Pelin Çelik, Çiğdem Can Rasna, Gülden Kayalar ve Seda Tokatlıoğlu...
Ekibin inanılmazları arasında yer alan isimlerden biri de şüphesiz ki Rus asıllı Türk vatandaşı eski millî voleybolcu Natalia Hanikoğlu'ydu.
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Pasör çaprazı olarak sahnede ter dökmüş ve ülkemizde Kocaelispor, Eczacıbaşı, Beşiktaş ve Galatasaray gibi kulüplerde forma giymişti.
Rakiplerine nefes aldırmayan gücüyle akıllara kazınan ve Filenin Sultanları kadrosunun gönülleri fetheden yıldızlarından olan Natalia Hanikoğlu uzun yıllar önce kariyerini noktaladı.
Ela ve Lila adında iki kız annesi olan Hanikoğlu yılların ardından ortaya çıktı. Efsane voleybolcumuzun son halini görenler de epey şaşırdı.
Hadi gelin Natalia Hanikoğlu'nun son hallerini beraber görelim... 👇👇
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