Filenin Sultanları‘nın Başarısını Öven Armağan Çağlayan’ın İnce Kurum Göndermesi Dikkat Çekti!
Filenin Sultanları‘nın Başarısını Öven Armağan Çağlayan’ın İnce Kurum Göndermesi Dikkat Çekti!
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Çin'li yıkıp geçen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımızın gururlu sevicini yaşayan Armağan Çağlayan'ın inceden yaptığı 'kurum' göndermesi gözlerden kaçmadı!
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndafavori olarak gösterilen ekiplerden Çin'le karşı karşıya Filenin Sultanları bir başarıya daha imza atarak rakibini setlerde 3-2 yenip tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
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Gurur kaynağımız Filenin Sultanları'nın heyecan dolu maçı sonunda aldıkları galibiyet hem kendileri hem de ekran karşısındaki milyonları gözyaşlarına boğdu.
Maçta 42 sayı kaydederek efsane olan Melissa Vargas da yine yeniden kendine hayran bırakmayı başardı tabii.
Kimileri hala erişim engeli devam ettiği için VPN üzerinden girdikleri Instagram'dan kimileri de X üzerinden bu gururun sevincini yaşadı. Mutluluğunu paylaşan isimlerden biri de Armağan Çağlayan oldu.
Ünlü televizyon yapımcısı ve yorumcusu, "Uzun zamandır ülkede güvenilir tek “kurum” Kadın Milli Voleybol Takımı" ifadelerini kullandı.
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Armağan Çağlayan'ın kurum kelimesini tırnak içine almasının, her yıl ülkemizde yapılan "Türkiye'nin en güvenilir kurumları" anket sonuçlarına yönelik bir gönderme olduğu düşünüldü.
Armağan Çağlayan'ın kısa sürede hızla etkileşim alan paylaşımına şarkıcı Gülben Ergen de destek verdi.
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