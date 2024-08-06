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Tarkan'ın Hatalı Duyurulan Harbiye Konseri Günü Sahnede Olacak Tan'nın Asil Cevabı "Nasip Olsun" Dedirtti!

Tarkan'ın Hatalı Duyurulan Harbiye Konseri Günü Sahnede Olacak Tan'nın Asil Cevabı "Nasip Olsun" Dedirtti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.08.2024 - 12:27

Magazin yorumcusu Müge Dağıstanlı'nın yıllar sonra Harbiye'de sahneye çıkacak olan Tarkan'ın konser tarihlerini duyururken hata yaptığı iddia edildi. Belirtilen tarihlerden birinde aynı sahnede konseri olan Tan Taşçı'nın asalet dolu Megastar cevabı 'nasip olur mu?' dedirtti.

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Uzun yıllardır Türk pop müziğinin baş tacı olup milyonların gönlüne taht kuran Tarkan her sahnesiyle ortalığı kasıp kavuruyor.

Uzun yıllardır Türk pop müziğinin baş tacı olup milyonların gönlüne taht kuran Tarkan her sahnesiyle ortalığı kasıp kavuruyor.

Özellikle son dönemlerde konserleri heyecanla beklenen Megastar cephesinden hayranlarını çok sevindiren bir haber geldi. En son 21 Eylül 2019 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde sahne alan Tarkan'nın 5 yıl sonra yeniden ikonik sahneye çıkacağı duyuruldu.

Özellikle son dönemlerde konserleri heyecanla beklenen Megastar cephesinden hayranlarını çok sevindiren bir haber geldi. En son 21 Eylül 2019 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde sahne alan Tarkan'nın 5 yıl sonra yeniden ikonik sahneye çıkacağı duyuruldu.

Konser sezonunu açan Tarkan'ın Harbiye müjdesinden sonra asıl bombayı patlatan Aramızda Kalmasın sunucusu Müge Dağıstanlı oldu.

Konser sezonunu açan Tarkan'ın Harbiye müjdesinden sonra asıl bombayı patlatan Aramızda Kalmasın sunucusu Müge Dağıstanlı oldu.

İddiaya göre Dağıstanlı, Tarkan'ın 20-21-23-24-26 ve 27 Eylül’de, Harbiye sahnesinde dinleyicileriyle buluşacağını ifade eden bir paylaşım yaptı.

İddiaya göre Dağıstanlı, Tarkan'ın 20-21-23-24-26 ve 27 Eylül’de, Harbiye sahnesinde dinleyicileriyle buluşacağını ifade eden bir paylaşım yaptı.

Ancak verilen tarihlerde bir hata olduğu ortaya çıktı. Güçlü sesi ve duygu dolu şarkılarıyla gönülleri fetheden Tan Taşçı'nın 20 Eylül'de Harbiye sahnesinde olacağı öğrenildi.

Ancak verilen tarihlerde bir hata olduğu ortaya çıktı. Güçlü sesi ve duygu dolu şarkılarıyla gönülleri fetheden Tan Taşçı'nın 20 Eylül'de Harbiye sahnesinde olacağı öğrenildi.
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Dağıstanlı'nın tarih paylaşımına denk gelen Tan, X (Twitter) hesabından asalet dolu bir tepki verip "🤯🤯 Kendisini sahnemizde ağırlamaktan tabii ki mutluluk duyarız" diyerek Tarkan'ı sahnesine davet etti.

Dağıstanlı'nın tarih paylaşımına denk gelen Tan, X (Twitter) hesabından asalet dolu bir tepki verip "🤯🤯 Kendisini sahnemizde ağırlamaktan tabii ki mutluluk duyarız" diyerek Tarkan'ı sahnesine davet etti.
twitter.com

Tan'ın Tarkan davetine kayıtsız kalamayan sosyal medya kullanıcıları "nasip olur mu?" demekten de kendini alamadı.

Tan'ın Tarkan davetine kayıtsız kalamayan sosyal medya kullanıcıları "nasip olur mu?" demekten de kendini alamadı.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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