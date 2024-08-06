Tarkan'ın Hatalı Duyurulan Harbiye Konseri Günü Sahnede Olacak Tan'nın Asil Cevabı "Nasip Olsun" Dedirtti!

Magazin yorumcusu Müge Dağıstanlı'nın yıllar sonra Harbiye'de sahneye çıkacak olan Tarkan'ın konser tarihlerini duyururken hata yaptığı iddia edildi. Belirtilen tarihlerden birinde aynı sahnede konseri olan Tan Taşçı'nın asalet dolu Megastar cevabı 'nasip olur mu?' dedirtti.